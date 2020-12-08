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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тасманийский дьявол оказался светящимся в темноте

Еще одно биофлуоресцирующее животное.

Исследователи из зоопарка в американском штате Огайо обнаружили, что тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолетовом свете. Они поделились потрясающей фотографией своего открытия.

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Кожа вокруг морды, глаз и внутреннего уха этого сумчатого животного поглощает ультрафиолетовый свет и повторно излучает его как синий, видимый свет, говорится в сообщении на странице зоопарка города Толедо.

Ранее ученые задокументировали биофлуоресценцию у белок-летяг, утконосов, бандикутов и вомбатов. Вдохновленная этими находками, команда из Толедского зоопарка решила проверить своих обитателей и с первой же попытки сделала открытие.

«Увидеть это было небольшим шоком. Мы начали исследование, не ожидая многого, так что получилось довольно захватывающе», — рассказал в комментарии ABC News Джейкоб Шон, исследователь из зоопарка.

Анна Лысенко

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