17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тасманийский дьявол оказался светящимся в темноте
Еще одно биофлуоресцирующее животное.
Исследователи из зоопарка в американском штате Огайо обнаружили, что тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолетовом свете. Они поделились потрясающей фотографией своего открытия.
Кожа вокруг морды, глаз и внутреннего уха этого сумчатого животного поглощает ультрафиолетовый свет и повторно излучает его как синий, видимый свет, говорится в сообщении на странице зоопарка города Толедо.
Ранее ученые задокументировали биофлуоресценцию у белок-летяг, утконосов, бандикутов и вомбатов. Вдохновленная этими находками, команда из Толедского зоопарка решила проверить своих обитателей и с первой же попытки сделала открытие.
«Увидеть это было небольшим шоком. Мы начали исследование, не ожидая многого, так что получилось довольно захватывающе», — рассказал в комментарии ABC News Джейкоб Шон, исследователь из зоопарка.
Анна Лысенко