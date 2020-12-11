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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес в Шотландии нашел послание в бутылке из-за океана

Теперь отправителя письма ждет необычный сюрприз.

Жители Шотландии Шэрон и Майкл Коксы сделали удивительную находку, когда гуляли по пляжу на острове Барра. Вернее, постарался их пес Луи породы спрингер-спаниель, сообщает The Press and Journal.

Собака принесла хозяевам пластиковую бутылку, которая лежала вдоль линии прибоя. Коксы хотели выбросить ее в мусорную корзину, но внезапно увидели внутри письмо.

«Привет, меня зовут Кайя! Мой дядя Курт пишет это письмо для меня. Мы хотим посмотреть, как далеко оно уплывет, если кто-нибудь найдет его», — говорилось в сообщении 6-летней девочки. Как оказалось, Кайя живет в Канаде на острове Ньюфаундленд, а ее послание, брошенное в воду летом, преодолело 3,2 тысячи километров пути.

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Коксы попытались связаться с родными девочки, опубликовав фотографии письма и собаки в соцсетях. Когда постом поделились больше 1,3 тыс. раз, сообщение увидела бабушка Кайи, Белинда Апплин.

«Она поблагодарила меня за то, что мы опубликовали сообщение о письме, и рассказала, что Кайя очень рада узнать, что ее послание нашли», — рассказала Шэрон Кокс.

Сейчас Шэрон и ее родные готовят для девочки небольшой сюрприз. Они отправят в Канаду подарок, а еще — послания от местных школьников с острова Барра.

Анна Лысенко

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