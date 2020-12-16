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20:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из США создают забавные семейные открытки к Рождеству

Это превратилось в многолетнюю традицию.

Джонатан и Джессика Стенли из Северной Каролины уже семь лет на Рождество снимают забавные и отнюдь не традиционные праздничные открытки. На их снимках творится настоящий хаос, что, по словам супругов, отлично описывает жизнь с тремя маленькими детьми и собакой.

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Как рассказал глава семейства Джонатан Стенли, в 2014 году они с женой и двумя детьми пытались сделать красивую рождественскую открытку для своих родных и друзей, но результат получился довольно плачевным. Тогда они и решили создать нечто неординарное и веселое.

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Так и родилась их семейная традиция неидеальных праздничных открыток, которые каждый год с нетерпением ждут не только их родные, но и пользователи соцсетей по всему миру, пишет Bored Panda.

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А с недавних пор открытки Стенли стали еще смешнее, ведь в семье появился третий ребенок, что лишь добавило хлопот молодым родителям.

Екатерина Гура

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