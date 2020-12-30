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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подарок на Рождество превратил австралийку в миллионера

Семья подарила ей лотерейный билет.

Жительница города Хобарт в Австралии выиграла в лотерею 1,061 млн австралийских долларов (примерно 800 тысяч долларов США) благодаря лотерейному билету, который получила в подарок от семьи на Рождество.

Примечательно, что сама австралийка уже десять лет не играла в лотерею, потому что скептически относилась к возможности что-нибудь выиграть, сообщает UPI. Женщина, имя которой не называют, была шокирована. «Это изменит мою жизнь. Я так благодарна!», — сказала она журналистам.

Австралийка планирует поделить выигрыш между членами своей семьи и отложить часть денег на пенсию.

Анна Лысенко

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