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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ворона ограбила лыжника на спуске в Канаде (видео)

Но не понятно, что она будет делать со странной добычей.

По уровню интеллекта ворон и воронов иногда приравнивают к собакам или даже приматам, и канадский лыжник Тургуй Тугайли лично убедился, что такие сравнения недалеки от истины.

Мужчина с друзьями катался на лыжах на курорте Сайпресс-Маунтин в тридцати минутах езды от Ванкувера. Лыжники оставили рюкзаки на снегу и готовились к спуску. В это время ворона подлетела к рюкзаку Тугайли, расстегнула его в поисках еды, сунула клюв внутрь и вытащила пакет с личными вещами лыжника. Затем птица поспешила прочь с сомнительной добычей в клюве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удалось ли Тугайли вернуть свой пакет, мужчина не уточнил, но смех в кадре подсказывает, что он ничуть не пожалел об инциденте.

Анна Лысенко

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