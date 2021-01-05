12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ворона ограбила лыжника на спуске в Канаде (видео)
Но не понятно, что она будет делать со странной добычей.
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По уровню интеллекта ворон и воронов иногда приравнивают к собакам или даже приматам, и канадский лыжник Тургуй Тугайли лично убедился, что такие сравнения недалеки от истины.
Мужчина с друзьями катался на лыжах на курорте
Удалось ли Тугайли вернуть свой пакет, мужчина не уточнил, но смех в кадре подсказывает, что он ничуть не пожалел об инциденте.
Анна Лысенко