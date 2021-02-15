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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олень спрятался за деревом и создал идеальную оптическую иллюзию

Пользователи гадают, куда подевалось его тело.

Жительница американского города Хантингтон Дженни Макмиллан живет рядом с лесом, а потому к белохвостым оленям, которые иногда приходят к ней во двор в поисках чего-то съедобного, она уже привыкла.

В середине февраля женщина наблюдала за оленями из окна своего дома, когда увидела кое-что интересное. Один из лесных гостей так удачно спрятался за деревом, что его тело просто пропало из виду, зато осталась приличных размеров голова, выглядывающая из-за небольшого ствола.

Макмиллан так рассмешила и удивила эта картина, что она поспешила сделать фото, которое позже опубликовала в соцсетях. За пару дней оптическая иллюзия с животным стала вирусной — люди по всему миру начали строить предположения, как же на самом деле спрятался олень. Судя по всему, он просто стоял прямо перед деревом, а голову повернул в сторону, пишет The Dodo.

Екатерина Гура

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