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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании продали кусок стены с граффити Бэнкси

По словам покупателя, он отдал за нее «шестизначную сумму».

Владельцы здания в Ноттингеме, в графстве Ноттингемшир, по Ротсей-авеню, где осенью 2020 года на стене появилось граффити известного уличного художника Бэнкси «Девочка с хула-хупом», продали изображение вместе с частью стены.

Кусок кирпичной стены с граффити был снесен в среду, 17 февраля. На его месте появилась «заплатка» из ДСП.

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Как оказалось, работу Бэнкси приобрел коллекционер и владелец галереи в Брентвуде, графство Эссекс, Джон Брандлер. Он отметил, что давно вел переговоры с владельцами здания и отдал за граффити «шестизначную сумму». Теперь он планирует выставить работу в этом году на выставке под открытым небом художественного центра в городе Бери-Сент-Эдмундс.

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Коллекционер также добавил, что своей покупкой стены спас работу Бэнкси от разрушения. После того, как граффити стало привлекать многочисленных туристов, местные власти закрыли его прозрачным пластиковым щитом, что вызвало повышенную влажность и плесень на стене, пишет Daily Mail.

Сообщается, что чиновники и местные жители расстроились факту продажи творения Бэнкси, которое было одной из достопримечательностей города. Сам Бэнкси тоже не одобрил продажи. На своей странице в Instagram он опубликовал оригинальное граффити и написал: «Потеря Ноттингема. Чья-то нажива! Как и передвижная художественная выставка, интересно, где это закончится и будет ли связано это значение с первоначальным местоположением?».

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Напомним, что граффити, известное как «Девочка с хула-хупом», появилось на стене дома в Ноттингеме 13 октября 2020 года. На нем изображена маленькая девочка, крутящая вместо обруча велосипедную шину.

Кстати, коллекционер Брандлер уже владеет несколькими работами уличного художника, в том числе двойным из города Порт-Толбот в Уэльсе, нарисованным на стене гаража в 2018 году. Там на двух стенах, образующих прямой угол, изображен ребенок с санками, ловящий ртом пепел из горящего мусорного контейнера.

Екатерина Гура

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