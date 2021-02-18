15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании продали кусок стены с граффити Бэнкси
По словам покупателя, он отдал за нее «шестизначную сумму».
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Владельцы здания в Ноттингеме, в графстве Ноттингемшир, по
Кусок кирпичной стены с граффити был снесен в среду, 17 февраля. На его месте появилась «заплатка» из ДСП.
Как оказалось, работу Бэнкси приобрел коллекционер и владелец галереи в Брентвуде, графство Эссекс, Джон Брандлер. Он отметил, что давно вел переговоры с владельцами здания и отдал за граффити «шестизначную сумму». Теперь он планирует выставить работу в этом году на выставке под открытым небом художественного центра в городе
Коллекционер также добавил, что своей покупкой стены спас работу Бэнкси от разрушения. После того, как граффити стало привлекать многочисленных туристов, местные власти закрыли его прозрачным пластиковым щитом, что вызвало повышенную влажность и плесень на стене, пишет Daily Mail.
Сообщается, что чиновники и местные жители расстроились факту продажи творения Бэнкси, которое было одной из достопримечательностей города. Сам Бэнкси тоже не одобрил продажи. На своей странице в Instagram он опубликовал оригинальное граффити и написал: «Потеря Ноттингема.
Напомним, что граффити, известное как «Девочка с хула-хупом», появилось на стене дома в Ноттингеме 13 октября 2020 года. На нем изображена маленькая девочка, крутящая вместо обруча велосипедную шину.
Кстати, коллекционер Брандлер уже владеет несколькими работами уличного художника, в том числе двойным из города
Екатерина Гура