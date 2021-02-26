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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 февраля

Основание оружейного завода в Туле, начало вывода советских войск из Чехословакии и другие памятные события, которыми запомнился этот день в истории.

Источник: РИА "Новости"

Всемирный день неторопливости

Сегодня отмечается очень оригинальный праздник — Всемирный день неторопливости. Основан он был в Италии, где его впервые отметили в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый неповторимый момент. Сейчас это событие справляют во многих странах мира.

Праздник призывает занятых людей, у которых постоянно не хватает времени на простые житейские радости, остановиться и не спеша обдумать свою жизнь и наслаждаться каждым ее мигом здесь и сейчас. Этот день обычно посвящают делам, на которые не хватает времени в обычной жизни.

Основание Тульского оружейного завода

26 февраля 1712 года был основан Императорский Тульский оружейный завод, который считается старейшим оружейным заводом России. Он был основан по указу Петра I и начал свою работу в 1714 году. В 1720 году на заводе работало уже до 1200 оружейников.

С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии. На заводе применялись самые передовые технологии XVIII века, что позволило считать тульское оружие эталоном. Благодаря предприятию Тула получила звание оружейной столицы России.

Образование Национального парка Гранд-Каньон

В этот день в 1919 году президентом США Вудро Вильсоном был подписан Закон о национальном парке Гранд-Каньон. Создание парка стало одним из первых успехов природоохранного движения. Статус национального парка помог помешать выполнению планов по строительству плотины на реке Колорадо внутри границ парка. Позже, в 1979 году Гранд-Каньон был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первые испытания радара

26 февраля 1935 года были проведены первые испытания устройства, предназначенного для радиолокации воздушных объектов. Его создателем стал шотландский физик Роберт Уотсон-Уотт, который примерно за год до этого получил первый патент на изобретение подобной системы.

Перед Уотсоном-Уоттом стояла важная проблема: как модулировать импульсами передатчик большой мощности. Ему удалось решить ее, и технические характеристики первого же варианта оборудования, разработанного в его лаборатории, оказались настолько хорошими, что после успешной демонстрации Уотсон-Уотт получил денежные средства, позволившие организовать опытное производство.

Вывод советских войск из Чехословакии

31 год назад было подписано и вступило в силу соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой Социалистической Республики о выводе советских войск с территории Чехословакии. Согласно этому документу, боевые подразделения должны были покинуть территорию ЧСФР до 30 июня 1990 года, а остальные — в течение года.

Непосредственный вывод войск начался в день подписания соглашения. Последний поезд с советскими военнослужащими отправился 19 июня 1991 года из города Миловице. На официальном уровне процесс был завершен 27 июня 1991 года подписанием «Протокола об окончании действия договора между Чехословакией и СССР о размещении баз с ядерным оружием на территории Чехословакии» и «Протокола о завершении вывода войск».

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