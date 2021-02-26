00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 февраля
Основание оружейного завода в Туле, начало вывода советских войск из Чехословакии и другие памятные события, которыми запомнился этот день в истории.
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Сегодня отмечается очень оригинальный праздник — Всемирный день неторопливости. Основан он был в Италии, где его впервые отметили в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый неповторимый момент. Сейчас это событие справляют во многих странах мира.
Праздник призывает занятых людей, у которых постоянно не хватает времени на простые житейские радости, остановиться и не спеша обдумать свою жизнь и наслаждаться каждым ее мигом здесь и сейчас. Этот день обычно посвящают делам, на которые не хватает времени в обычной жизни.
26 февраля 1712 года был основан Императорский Тульский оружейный завод, который считается старейшим оружейным заводом России. Он был основан по указу Петра I и начал свою работу в 1714 году. В 1720 году на заводе работало уже до 1200 оружейников.
С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии. На заводе применялись самые передовые технологии XVIII века, что позволило считать тульское оружие эталоном. Благодаря предприятию Тула получила звание оружейной столицы России.
В этот день в 1919 году президентом США Вудро Вильсоном был подписан Закон о национальном парке
26 февраля 1935 года были проведены первые испытания устройства, предназначенного для радиолокации воздушных объектов. Его создателем стал шотландский физик Роберт
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31 год назад было подписано и вступило в силу соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой Социалистической Республики о выводе советских войск с территории Чехословакии. Согласно этому документу, боевые подразделения должны были покинуть территорию ЧСФР до 30 июня 1990 года, а остальные — в течение года.
Непосредственный вывод войск начался в день подписания соглашения. Последний поезд с советскими военнослужащими отправился 19 июня 1991 года из города Миловице. На официальном уровне процесс был завершен 27 июня 1991 года подписанием «Протокола об окончании действия договора между Чехословакией и СССР о размещении баз с ядерным оружием на территории Чехословакии» и «Протокола о завершении вывода войск».