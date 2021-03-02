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13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский кит вплотную подплыл к лодке с туристами в Антарктике (видео)

Невероятное зрелище

В конце февраля туристы, отправившиеся в Антарктику наблюдать за китами, сполна оправдали свои ожидания, когда с ними решил поближе познакомиться один из китов.

Морской гигант отбился от группы своих сородичей и направился прямиком к лодкам. Он плавал между ними и несколько раз вынырнул из воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивленные люди могли с близкого расстояния рассмотреть кита и сделать невероятные фото и видео на память.

Екатерина Гура

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