13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский кит вплотную подплыл к лодке с туристами в Антарктике (видео)
Невероятное зрелище
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В конце февраля туристы, отправившиеся в Антарктику наблюдать за китами, сполна оправдали свои ожидания, когда с ними решил поближе познакомиться один из китов.
Морской гигант отбился от группы своих сородичей и направился прямиком к лодкам. Он плавал между ними и несколько раз вынырнул из воды.
Удивленные люди могли с близкого расстояния рассмотреть кита и сделать невероятные фото и видео на память.
Екатерина Гура