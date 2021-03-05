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17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бэнкси подтвердил свое авторство «портрета» Оскара Уайлда

Рисунок загадочным образом появился на стене бывшей британской тюрьмы.

Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором граффити на стене тюрьмы в Рединге, где сидел Оскар Уайлд.

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Видео создания картины художник опубликовал у себя на официальной странице в соцсети. «Создавая побег», — подписал он работу.

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Рисунок появился на стене Редингской тюрьмы в графстве Беркшир в понедельник. На нем узник спускается вниз по веревке из простыни, к которой привязана пишущая машинка. Возможно, это Оскар Уайлд, который отбывал здесь срок с 1895 по 1897 год. В этих стенах писатель создал «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал жестокость пенитенциарной системы своего времени.

В 2013 году Редингскую тюрьму закрыли, а позже выставили на продажу. Пока покупатель не нашелся, местные власти предлагают сделать из нее арт-центр.

Ранее блокчейн-компания Injective Protocol провела публичную акцию сожжения картины Бэнкси, «конвертировав» ее таким образом в виртуальный актив — невзаимозаменяемый токен (NFT).

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