17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бэнкси подтвердил свое авторство «портрета» Оскара Уайлда
Рисунок загадочным образом появился на стене бывшей британской тюрьмы.
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Уличный художник Бэнкси подтвердил, что является автором граффити на стене тюрьмы в Рединге, где сидел Оскар Уайлд.
Видео создания картины художник опубликовал у себя на официальной странице в соцсети. «Создавая побег», — подписал он работу.
Рисунок появился на стене Редингской тюрьмы в графстве Беркшир в понедельник. На нем узник спускается вниз по веревке из простыни, к которой привязана пишущая машинка. Возможно, это Оскар Уайлд, который отбывал здесь срок с 1895 по 1897 год. В этих стенах писатель создал «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал жестокость пенитенциарной системы своего времени.
В 2013 году Редингскую тюрьму закрыли, а позже выставили на продажу. Пока покупатель не нашелся, местные власти предлагают сделать из нее
Ранее
Анна Лысенко