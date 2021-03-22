На AliExpress распродадут модную одежду и гаджеты со скидками до 70%

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Пока товар безопасно «хранится» в корзине, у покупателей остается еще несколько дней, чтобы было время подумать и определиться с выбором. А с 29 марта по 2 апреля, в дни распродажи, можно будет завершить выгодную покупку или спокойно от нее отказаться.
Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует. Посмотреть другие отзывы
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Спортивная футболка из специального быстросохнущего материала — находка для спортзала, пробежек и езды на велосипеде. Хорошо садится на любую фигуру, подчеркивает мышцы, легко стирается и носится долго. Продавец предлагает варианты с короткими и длинными рукавами. Для комплекта можно подобрать отличные шорты. На товар действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Доставка в центральную часть России 18 дней. Заказывал XL на рост 178 см 75 кг, сидит в обтяжку, если хотите посвободней — берите на размер больше. Качество принта достойное. Советую к покупке. Посмотреть другие отзывы
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Электросамокат Kugo M2 имеет съемное сиденье, надувные колеса и амортизаторы. Он просто складывается и легко помещается в багажник. Подойдет как для езды по асфальту, так и по проселочным, грунтовым дорогам. В качестве подарка он подойдет как подростку, так и взрослому человеку (весом до 100 кг). Руль и сиденье регулируются по высоте. При ночной езде можно включить диодную подсветку и фару, работает стоп-сигнал. Бесплатная ускоренная доставка по России.
Что пишут в отзывах: Продавец — молодец, сервис на лучшем уровне! Приехала коробка, при проверке выяснилось, что сиденье продавилось во время транспортировки, написали продавцу, через несколько дней привезли замену плюс подарочек. Самокат отличный. Посмотреть другие отзывы
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Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков и беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные. Посмотреть другие отзывы
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Эта кожаная куртка всегда смотрится современно, она привлекает внимание, помогает выглядеть молодо и стильно. Ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Начитавшись отзывов, решила заказать. Куртка клевая, качество огонь, смотрится стильно, коротенькая. Брала размер М, подошел, не мала. Советую брать, цена для такой куртки просто очень низкая. Одна из лучших покупок на Али! Посмотреть другие отзывы
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Смартфон Xiaomi с потрясающими характеристиками всего несколько дней будет доступен по суперцене. В нем восемь ядер, большой дисплей с диагональю 6.53 дюйма, матрица IPS для превосходного изображения, слоты для двух SIM-карт, NFC, очень неплохая камера и множество других «печенек» от известного бренда. Приятный бонус — скидочный купон на 1300 рублей и супербыстрая доставка из России.
Что пишут в отзывах: Телефон доставил курьер на 4 день после заказа. Телефон описанию соответствует. Работает достаточно шустро. Экран, несмотря на HD-разрешение, достаточно четкий и вообще приятен глазу. Посмотреть другие отзывы
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Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.
Что пишут в отзывах: Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро. Посмотреть другие отзывы
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У блендера Zigmund & Shtain мощность 1200 Вт, 12 скоростей работы, режим турбо и пониженный уровень шума. По функционалу это почти что кухонный комбайн: в комплекте, кроме обычных насадки-блендера и венчика, идут несколько насадок-терок, насадка-шинковка, большой стакан для смешивания и удобная чаша для измельчения. Товар доставляют быстро из России.
Что пишут в отзывах: Товар полностью соответствует описанию на сайте продавца. Качество блендера превосходное: работает тихо, люфты минимальные, материалы (металл, пластик) качественные. Попробовал в работе: сделал смузи из фруктов, пюре из тыквы и овсянки, печеночный паштет, тертая свежая морковь — все перерабатывает легко, без усилий на 100%. Дорабатывать руками не требуется. Посмотреть другие отзывы
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Очки с фотохромными линзами помогают глазам адаптироваться к условиям различной освещённости. В состав линз входят фотохромные вещества, темнеющие от воздействия ультрафиолета и светлеющие, когда такое излучение минимально. То есть очки меняют цвет в зависимости от освещения и берегут водителя, когда солнце светит прямо в глаза. В дополнение к этому линзы обладают поляризацией — они «убирают» лишний ультрафиолет, и цвета выглядят насыщеннее. Отличная цена для такого хорошего товара, к тому же, на очки действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Доставлено быстро. Оплатил очки 25.02, пришла посылка 11.03, в Омск. Упаковано в картонную коробку, в ней коробка производителя, а в ней, в жёстком чехле для ношения в сумке, сами очки. В комплекте жесткий чехол, тряпка и мешок из микрофибры, тестовая картинка и в подарок брелок. Сами очки: хорошая металлическая оправа, линзы пластиковые, +ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ, +ХАМЕЛЕОН. Всё как заявлено, что приятно удивило. С продавцом даже не пришлось общаться, товар отслеживается, неделю на таможне пролежал. Посмотреть другие отзывы
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Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.
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iPhone XR с матрицей Liquid Retina и диагональю 6.1 дюйма — признанный фаворит среди продуктов Apple для погружения в мир сериалов, фильмов и игр. У этой модели расширенный диапазон цветов, максимальная детализированность, высокая контрастность, естественность цветопередачи и широкий запас яркости. Отличная модель для тех, кто не хочет отдавать все деньги мира за iPhone 11 или iPhone 12. Оригинальные, новые телефоны доставляют в Россию ускоренно.
Что пишут в отзывах: Коробка была очень хорошо упакована, продавец сделал свою работу очень хорошо, iphone xr идеально, совершенно новый. Посмотреть другие отзывы
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Роботы-пылесосы Xiaomi Mi среди хитов продаж уже не первый год. Покупатели охотятся за скидками, ждут распродаж и собирают промокоды, чтобы купить именно их. Если вы задумывались о таком помощнике — смело добавляйте в корзину, пока товар еще в наличии. Их раскупают очень быстро. У этой модели — мощный четырехъядерный процессор для быстрых вычислений, 15 типов датчиков для максимально точного маневрирования и ультратонкий корпус, чтобы забираться под мебель. Товар доставят из России за несколько дней.
Что пишут в отзывах: Пылесос огонь. Перед запуском провели генеральную уборку, но это чудо техники все равно нашло кучу кошачей шерсти. В общем, покупайте смело. Посмотреть другие отзывы.
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Классный мощный смартфон от популярного бренда может стать идеальным подарком на Новый год. Да и себя можно порадовать таким отличным приобретением, да еще и со скидкой! Отдельно можно приобрести действующую в России гарантию.
Что пишут в отзывах: Телефон просто пушка-бомба. До этого был первый покофон, долго не мог найти ничего похожего на него, и вот свершилось. Плавный, экран крутой. Отпечаток срабатывает очень шустро. В общем, доволен как слон.
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Очень стильное и нежное платье впишется в весенний гардероб любой девушки. Оно достаточно универсальное: такое платье можно носить и на работу, и на прогулку, и с кроссовками, и с туфлями на каблуке. Покупка на все случаи жизни по очень приятной цене. На товар действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Платье чудесное! Я себя в нем чувствую девочкой-девочкой) Полностью соответствует картинке, качество приятное, синтетика с хлопком вперемешку. Не просвечивает. Подарок положили — сережки). Посмотреть другие отзывы
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Джинсовые брюки классического кроя вполне могут стать вашей любимой повседневной одеждой весной и летом. Покупатели отмечают качество пошива, точное соответствие размерной сетке и отличную цену. На товар действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Хорошие недорогие джинсы. Взял разные модели одного производителя. Конкретно эти из более плотной ткани и темные. Рассчитаны на рост 195 см (размер 52 по нашей классификации). Мне придётся много подворачивать, но во всём остальном норма! Хорошо облегают, включая пузо :-). Размер полностью соответствует обмерам по предложенной таблице. Доставили за 10 дней в Москву. Посмотреть другие отзывы
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Мощный профессиональный фен с пятью режимами работы, горячим и холодным воздухом и разнообразными насадками обойдется значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Товар доставят из России очень быстро.
Что пишут в отзывах: Хороший фен, мощный)) Доставка мегабыстрая и мегаудобная, привезли через неделю домой. Посмотреть другие отзывы
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Модные джинсы с высокой талией сшиты из качественного, плотного, но немного эластичного материала, благодаря чему отлично садятся на любую фигуру. При стирке не линяют. Универсальная находка на весну с отличной скидкой и быстрой доставкой из России.
Что пишут в отзывах: Джинсы просто шикарные! Обязательно закажу ещё одни, только темные. Пришли за 6 дней до Челябинска, доставили курьером. Отлично упакованы. Ткань просто обалденная, плотная джинса, нитки не торчат. В общем, пока что я в восторге) Посмотреть другие отзывы
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Модный мужской бомбер — находка для теплой весны или прохладного лета. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и большой размерный ряд. Стильно, практично, удобно и универсально, а цена радует.
Что пишут в отзывах: Отлично! Быстрая доставка, качество супер, размер соответствует, продавца рекомендую! Посмотреть другие отзывы
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Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы
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Ирригатор позволяет чистить зубы напором воды. Он заменяет зубную нить, в отличие от которой не повреждает десны. Девайс совершенно необходим для ухода за брекетами, коронками, имплантами. Эта беспроводная модель с контейнером для воды — хит продаж (более 31 тысячи заказов). Товар доставляют из России.
Что пишут в отзывах: Очень классно вычищает остатки пищи! За минуту все делается, и красота! Доставка быстрая! Все упаковано качественно. Посмотреть другие отзывы
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Светодиодный деревянный будильник отлично впишется в интерьер вашей спальни или офиса. Прибор с голосовым управлением, помимо прямых «обязанностей», также сообщит о температуре. Питаются часы как через USB, так и от 3-х ААА батареек (не входят в комплект). Яркость можно регулировать самостоятельно. Ускоренная доставка из России.
Что пишут в отзывах: Пришло в хорошем состоянии, все работает. Подсветка регулируемая, градусы показывают точную информацию. Остался доволен как слон. Посмотреть другие отзывы
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Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.
Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы
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У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.
Что пишут в отзывах: Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение. Посмотреть другие отзывы
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Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.
Что пишут в отзывах: По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен. Смотреть другие отзывы
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Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.
Что пишут в отзывах: Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу. Посмотреть другие отзывы
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Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.
Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы
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Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.
Что пишут в отзывах: Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась. Посмотреть другие отзывы
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Сложно представить весну 2021 года без стильного тренча оверсайз. Он идеален к платью, брюкам, джинсам и даже спортивкам. В отечественных магазинах цены на тренчи кусаются, так что самое время присмотреть для себя стильный вариант на распродаже AliExpress со скидками до 50%. На товар действует ускоренная доставка.
Что пишут в отзывах: Плащ без недостатков, просто великолепен!!! Цвет, фасон, ткань, все на высшем уровне, точно такой и хотела!!! Доставка на почту менее месяца. Посмотреть другие отзывы
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Телевизор известного бренда KIVI с диагональю 24 дюйма отлично подходит для кухни или небольшой гостиной. За бюджетную цену, да еще и со скидкой, и купоном от продавца, вы приобретаете хорошо нафаршированный смарт с матрицей класса А+, системой отображения с минимумом засветов и теней и удобным управлением с голосовым вводом и возможностью обмена контентом с телефоном.
Что пишут в отзывах: Телевизор хороший, это мой второй телевизор KIVI, первый 40 600 GR покупал матери в комнату. Цвет, звук, — всë хорошо, картинка выглядит так, как должна выглядеть, звук — как у телевизора, а не как у музыкального центра. Посмотреть другие отзывы
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Просто потрясающие яркие курточки с нежными, забавными принтами сделают маленьких модниц настоящими звездами. Красиво, удобно, практично. Идеальный вариант на весну.
Что пишут в отзывах: Курточка супер! Материал качественный, замочки, заклепки — всё цело, выглядит прилично. Курточка легенькая, на весну, теплую осень в самый раз. Посмотреть другие отзывы
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