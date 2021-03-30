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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянского гангстера поймали благодаря его кулинарному блогу

Он скрывал лицо, но его выдали татуировки.

Любовь к итальянской кухне и соцсетям привела преступника в бегах прямо в руки полицейских. 53-летний член итальянской преступной группировки Марк Ферен Клод Бьярт с 2014 года находился в розыске на родине по обвинению в незаконных поставках запрещенных веществ из Нидерландов в апеннинское государство.

Чтобы избежать правосудия, Бьярт скрылся в Доминиканской Республике в маленьком городке Бока-Чика, где несколько лет ничем себя не выдавал. Но, в конце концов, спокойная жизнь ему наскучила, и мужчина решил развлечь себя с помощью соцсетей. Он завел кулинарный блог на YouTube под вымышленным именем, в котором делился лайфхаками по приготовлению итальянских блюд.

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Конечно, Бьярт соблюдал осторожность и не показывал свое лицо на камеру, зато в роликах можно увидеть руки преступника, покрытые различными татуировками. Именно по ним беглеца и нашла полиция.

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Сообщается, что по запросу из Рима, местные полицейские арестовали Бьярта и экстрадировали на родину.

Как известно, Марк Ферен Клод Бьярт был одним из основных членов клана Каччола мафии Ндрангета, которая считается одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в мире, контролирующую поставки наркотиков в Европу. В январе 2021 года в Калабрии начался один из крупнейших судебных процессов над организованной преступностью в итальянской истории. В этом процессе участвуют 355 обвиняемых — все члены Ндрангеты. Теперь к ним присоединится и кулинарный блогер Бьярт, пишет New York Post со ссылкой на итальянское издание Calabria news.

Екатерина Гура

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