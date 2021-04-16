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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали секрет «жирафьих» шей птерозавров

Специалисты долго не могли понять, как длинные шеи выдерживали полет и большой вес добычи.

Много миллионов лет назад на Земле существовали гигантские летающие рептилии с очень длинными шеями. Особенный интерес для ученых представляют собой аждархиды — семейство верхнемеловых птерозавров. Эти гигантские летающие рептилии имели впечатляющий размах крыльев до 12 метров, а их шея была длиннее, чем у жирафов.

Об этих животных ученым мало что известно, особенно интересным был вопрос — как птерозавры могли летать и охотиться с такими тонкими длинными шеями, которые были способны выдерживать не только вес головы в полете, но и вес добычи.

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Долгое время специалисты считали, что шеи древних животных будут иметь простую костную структуру «трубка в трубке». Но такая структура, возможно, не была достаточно сильной. Ответ нашелся совершенно случайно.

Группа ученых под руководством Дэвида Мартилла из Университета в Портсмуте и Кэриад Уильямс из Университета в Иллинойсе изучили окаменелости птерозавра, найденных в формации мелового периода Кем-Кем в восточном Марокко. Эти кости отлично сохранились, что позволило исследовать их более детально.

Авторы работы обследовали пять позвонков с помощью компьютерной томографии и обнаружили внутри костей необычную структуру, которая состояла из нервной костной трубки со спинным мозгом внутри и тонких распорок, напоминающих спицы в велосипедном колесе. Дополнительные распорки шли по спирали, обвивая позвонки изнутри.

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Такая уникальная структура и сделала шейные позвонки сильными и легкими одновременно, пишет Metro со ссылкой на исследование. Ученые отметили, что такое строение позвонка абсолютно уникально и ничего подобного у существующих ныне животных нет.

Екатерина Гура

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