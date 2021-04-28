Испанские кондитеры создали шоколадную копию картины Пикассо

Команда из сорока кондитеров из Страны Басков воспроизвела знаменитую картину Пабло Пикассо «Герника» из разноцветного шоколада. Сладкая копия полотна получилась довольно большой. Она достигает 7,7 метров в длину и 3,5 — в ширину.
По словам шеф-повара и идейного вдохновителя проекта Исмаэля Сайалеро, создавать картину было несложно и даже забавно. Поскольку кондитеры не смогли найти достаточно большую кухню, то готовить картину пришлось по частям в разных местах, а затем уже собирать 14 разных частей воедино.
Сообщается, что шоколадная картина была создана в память о 85-годовщине бомбардировки Герники немецкой и итальянской авиацией во время гражданской войны в Испании. Теперь сладкое полотно отправится в турне по городам Испании.
Напомним, что оригинал картины «Герника» Пабло Пикассо сейчас хранится в музее королевы Софии в Мадриде. Художник написал полотно для всемирной выставки 1937 года в Париже, пишет издание El Periodico.