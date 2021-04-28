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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские кондитеры создали шоколадную копию картины Пикассо

Сладкая «Герника» достигает в длину почти 8 метров, а в ширину — 3,5 метров.

Команда из сорока кондитеров из Страны Басков воспроизвела знаменитую картину Пабло Пикассо «Герника» из разноцветного шоколада. Сладкая копия полотна получилась довольно большой. Она достигает 7,7 метров в длину и 3,5 — в ширину.

По словам шеф-повара и идейного вдохновителя проекта Исмаэля Сайалеро, создавать картину было несложно и даже забавно. Поскольку кондитеры не смогли найти достаточно большую кухню, то готовить картину пришлось по частям в разных местах, а затем уже собирать 14 разных частей воедино.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что шоколадная картина была создана в память о 85-годовщине бомбардировки Герники немецкой и итальянской авиацией во время гражданской войны в Испании. Теперь сладкое полотно отправится в турне по городам Испании.

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Напомним, что оригинал картины «Герника» Пабло Пикассо сейчас хранится в музее королевы Софии в Мадриде. Художник написал полотно для всемирной выставки 1937 года в Париже, пишет издание El Periodico.

Екатерина Гура

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