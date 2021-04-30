16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Джорджии обнаружила в своем доме 100 тысяч пчел (видео)
В 2017 году она уже выселяла из своего жилища колонию в 120 тысяч.
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Лиза Ормундт из города Декейтер, штат Джорджия, в конце апреля обнаружила у себя в доме под потолком гигантскую колонию пчел, которая насчитывала более 100 тысяч насекомых. На помощь ей пришли профессионалы, которые сделали в потолке отверстие и собрали пчел в специальный контейнер, чтобы выпустить их на волю подальше от жилых домов.
Ормундт в шутку называет себя королевой пчел, ведь жужжащие гости поселяются у нее дома уже в третий раз. Например, в 2017 году специалисты удалили
Екатерина Гура