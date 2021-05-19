00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 мая
Основание Всесоюзной пионерской организации, перенос столицы из Москвы в
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19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в
19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы Галлея. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако даже самые чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли.
Комета Галлея (официальное название 1P/Halley) — самая популярная из комет и единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. Последнее прохождение кометы через перигелий было в феврале 1986 года, следующее ожидается в середине 2061 года.
После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, а спустя два года установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина.
К 1970 году организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.
19 мая 1926 года Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в
Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!
19 мая 1980 года на экраны вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер».
Одно из наиболее значительных произведений в творчестве Андрея Тарковского. Вместе с его фильмами «Андрей Рублёв» и «Зеркало», «Сталкер» периодически включается в списки лучших кинопроизведений всех времен. Производство фильма сопровождалось множеством проблем и заняло около трех лет. Фильм получил «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале 1980 года.
19 мая в 2008 году состоялся первый полет регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100».
Российский ближнемагистральный пассажирский самолет разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Он стал первым самолетом, созданным в России после распада СССР.
«Сухой Суперджет-100» предназначен для перевозки до 98 пассажиров на расстояния до 3000 км.