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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 мая

Основание Всесоюзной пионерской организации, перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

1712: столица перенесена из Москвы в Санкт-Петербург

19 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, которому в то время было 9 лет. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Творения Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томона во многом определили исторический облик города, который возник на глазах одного поколения и строго по плану.

Санкт-Петербург оставался столицей более 200 лет — с 1712 по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго возвращался Москве). После Октябрьской революции 1917 года большевики, опасаясь близости границ с недружественными буржуазными государствами, вернули столичный статус Москве, где стали бурно развиваться промышленность и строительство.

1910: планета Земля прошла через хвост кометы «Галлея»

19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы Галлея. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества. Однако даже самые чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных явлений в атмосфере Земли.

Комета Галлея (официальное название 1P/Halley) — самая популярная из комет и единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Она обращается вокруг Солнца с периодом от 74 до 79 лет по сильно вытянутой эллиптической орбите. Последнее прохождение кометы через перигелий было в феврале 1986 года, следующее ожидается в середине 2061 года.

«Галлея» могла послужить прообразом для Вифлеемской звезды.

По Москве марширует один из первых пионерских отрядов, к которому присоединились беспризорники | Источник: РИА "Новости"

1922: в СССР основана Всесоюзная пионерская организация

После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России стали возникать детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.

В октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году пионерской организации было присвоено имя Владимира Ленина, а спустя два года установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина.

К 1970 году организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.

1926: Томас Эдисон впервые выступил по радио

19 мая 1926 года Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнес:

Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!
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1980: премьера фильма Сталкер

19 мая 1980 года на экраны вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер».

Одно из наиболее значительных произведений в творчестве Андрея Тарковского. Вместе с его фильмами «Андрей Рублёв» и «Зеркало», «Сталкер» периодически включается в списки лучших кинопроизведений всех времен. Производство фильма сопровождалось множеством проблем и заняло около трех лет. Фильм получил «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале 1980 года.

Последняя картина режиссера, снятая в СССР.
Источник: РИА "Новости"

2008: Sukhoi Superjet 100 впервые поднялся в небо

19 мая в 2008 году состоялся первый полет регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100».

Российский ближнемагистральный пассажирский самолет разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Он стал первым самолетом, созданным в России после распада СССР.

«Сухой Суперджет-100» предназначен для перевозки до 98 пассажиров на расстояния до 3000 км.

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