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14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские испортили преступнику день рождения, приехав к нему с тортом

Неожиданные гости поздравили его с праздником и забрали в участок.

День рождения стал очень грустным праздником для 18-летнего жителя бразильского города Макау по имени Паулу.

Возможно, молодой человек планировал провести свой день рождения весело, но эти планы ему испортили полицейские, которые с самого утра приехали к нему домой с большой бутылкой Кока-Колы и праздничным тортом. Они поздравили юношу с совершеннолетием и даже спели для него песню. Полицейские дождались, пока Паулу съест свой кусочек торта, а затем забрали его с собой в участок.

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Все дело в том, что стражи правопорядка подозревали Паулу в совершении магазинной кражи, но не могли привлечь его к ответственности из-за того, что он был несовершеннолетним. А потому 18-го дня рождения молодого человека полицейские ждали больше, чем он сам. Теперь именинника ждет суд, который и решит его дальнейшую судьбу, пишет Brasil123.

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Екатерина Гура

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