14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские испортили преступнику день рождения, приехав к нему с тортом
Неожиданные гости поздравили его с праздником и забрали в участок.
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День рождения стал очень грустным праздником для 18-летнего жителя бразильского города Макау по имени Паулу.
Возможно, молодой человек планировал провести свой день рождения весело, но эти планы ему испортили полицейские, которые с самого утра приехали к нему домой с большой бутылкой
Все дело в том, что стражи правопорядка подозревали Паулу в совершении магазинной кражи, но не могли привлечь его к ответственности
Екатерина Гура