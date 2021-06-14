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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Великой Китайской стены нашли неизвестную крепость

Она была частью оборонных сооружений.

Рядом с Великой Китайской стеной обнаружили руины неизвестной ранее крепости, среди которых сохранились удивительные скульптуры.

Находка была сделана местными археологами в уезде Цзинбянь в 10 км от стены, сообщает агентство «Синьхуа». Но первыми загадочные руины заметили местные жители. Еще в прошлом году они прорыли канаву, из которой брали почву для строительства дороги, и увидели фрагменты скульптур.

Во время археологических раскопок исследователи обнаружили два двора крепости с кирпичными полами, стенами и руинами жилых домов. Во внутреннем дворе сохранилась каменная плита, говорящая о том, что здесь находился храм под названием «Дворец Сяньин». Также было найдено более 30 глиняных статуй, раскрашенных в разные цвета.

Ученые считают, что крепость была частью оборонных сооружений Великой Китайской стены, хотя и находилась от нее на удалении. Она была сооружена во времена правления династии Мин (1368−1644 годы).

Анна Лысенко

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