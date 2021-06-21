Фермеры из Индии случайно вырастили самое дорогое манго в мире

Санкальп Сингх Парихар из Индии несколько лет назад случайно приобрел у попутчика в поезде саженец манго за 2500 рупий (около 33 долларов). Продавец уверял, что это особый редкий сорт и его плоды отличаются от всех известных в Индии.
Оказалось, что продавец не обманул — уже через несколько месяцев Парихар и его партнер по бизнесу начали замечать, что саженец отличается от всех других его манговых деревьев. В интервью журналистам фермер рассказал, что не знал, как называется этот сорт, а потому назвал его в честь своей матери Дамини. Когда о новом манго узнали другие фермеры, то Парихару и его партнеру предложили перепродать дерево за 21 000 рупий (283 доллара) и тогда он понял, что выращивает что-то дорогое.
Оказалось, что Парихар купил у незнакомца в поезде японский сорт манго под названием «Миядзаки», который выращивается в префектуре Миядзаки на южном острове Кюсю и продается за большие деньги на специальных аукционах в Японии.
Это манго выращивают в особых условиях, используя сетки, чтобы подвешивать плоды в воздухе, добиваясь идеального содержания в них сахара и веса не менее 350 граммов.
Конечно, никаких особых условий индийский фермер для своего дорогого манго не создавал, дерево отлично растет и в естественной среде, а потому стоит намного дешевле, чем в Японии.
Парихар уточнил, что они не хотят наживаться на особых плодах и мечтают, чтобы эти фрукты могли попробовать все жители его деревни. Однако не все разделяют эти благие намерения. После того, как местный телеканал рассказал о дорогом сорте манго, на ферму было совершено нападение, в ходе которого преступники украли несколько ценных деревьев. После этого фермерам пришлось нанять специальную охрану из трех мужчин и девяти собак, которые теперь оберегают оставшиеся манго, пишет Vice.