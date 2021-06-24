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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посетители бара в США смогут расплатиться деньгами из «Монополии»

Акция разовая и имеет свою цель.

Руководство бара Ralph’s Tavern в городе Вустер, штат Массачусетс, объявило о том, что 30 июня с 16 до 18 часов по местному времени все посетители заведения смогут расплатиться за еду и неалкогольные напитки с помощью игрушечных денег из «Монополии». Правда, ими можно будет покрыть лишь 5-долларовый чек, а все что выйдет за эту сумму, нужно будет доплатить уже настоящими деньгами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такую акцию бар организовал не случайно. Дело в том, что Ralph’s Tavern подал заявку на включение заведения в локализированную версию популярной игры «Монополия», которую выпускает компания Top Trumps USA по лицензии от Hasbro, пишет UPI.

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Екатерина Гура

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