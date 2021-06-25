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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден затерянный римский лагерь на 10 тысяч солдат

Его построили для короткой кампании по завоеванию севера и запада Пиренейского полуострова.

В португальском городе Мельгасу археологи обнаружили останки гигантского военного лагеря II века до нашей эры.

Лагерь построили для 10 тысяч римских солдат, которые отправились завоевывать северо-запад Пиренейского полуострова, сообщает Эксетерский университет в Великобритании. Это крупнейшая подобная находка в Галисии и Северной Португалии.

Археологи нашли фрагменты оборонной стены лагеря. Скорее всего, он был временным сооружением, построенным быстро и так же быстро оставленным. Подобные находки очень редкие. Обычно римляне сами разрушали свои сооружение, когда покидали лагерь.

Ученые предполагают, что лагерь был построен во время военной кампании Децима Юния Брута Каллаика — римского консула и военачальника, который в 138 году до нашей эры вошел с двумя легионами в Галлецию — регион Пиренейского полуострова, где проживало племя галлеков. В результате завоевания Галлеция стала римской провинцией.

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Анна Лысенко

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