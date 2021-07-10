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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании книгу вернули в библиотеку спустя 300 лет

Пример добросовестного отношения к чужому имуществу.

Служители Шеффилдского собора в Великобритании получили неожиданную посылку «из прошлого». В доставленном почтой пакете оказалась напечатанная в 1704 году книга, а с ней письмо от женщины из Уэльса, сообщает UPI.

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В письме британка объяснила происхождение книги «Вера и практика англиканской церкви». Оказалось, что недавно умерла ее крестная мать. Перед смертью она оставила ряд указаний по поводу своего имущества. В том числе женщина завещала отправить книгу в библиотеку при Шеффилдском соборе. Издание когда-то одолжили ее предки, но так и не вернули на место.

Библиотека, о которой идет речь, была закрыта и разобрана еще в XIX веке, сообщил преподобный Кит Фэрроу, но с благодарностью принял книгу назад. Он пошутил, что штрафа за просрочку хватило бы, чтобы перекрыть старую крышу собора, однако заверил, что штрафовать никого не собирается.

«Они вернули книгу, и это замечательно», — добавили преподобный.

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