15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии впервые обнаружены записи, сделанные рукой Данте
Они хранились у всех на виду в Ватикане и Флоренции.
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В Италии найдены две рукописи, которые могли быть сделаны рукой Данте Алигьери.
До сих пор никто не видел почерка автора «Божественной комедии» и одного из основоположников итальянского литературного языка.
Две рукописи хранились «практически на виду» в библиотеках Флоренции и Ватикана, говорится в отчете, опубликованном в The Times. Они датированы 1280−1290 годами — временем, когда Данте был учеником и переписчиком у флорентийского поэта, ученого и государственного деятеля Брунетто Латини.
«Почерк в ранних рукописях похож на школьный, но записи сделаны на превосходном тосканском диалекте, который позже послужил основой для итальянского литературного языка. Они содержат идеи этичного правительства, которые позже проявились в Божественной комедии», — сказала 84-летняя исследовательница Джулия Болтон Холлоуэй, которая отыскала документы.
Холлоуэй — известный специалист по Средневековью. Она преподавала в Принстонском университете, а выйдя на пенсию, стала монахиней во Флоренции.
Записи выполнены так называемым канцелярским письмом, которое Данте усвоил от отца, добавила Холлоуэй. Это также единственные документы в архиве Латини, написанные на дешевом пергаменте. Известно, что Данте был беднее остальных учеников поэта.
Образцов с почерком Данте не сохранилось, но ученый эпохи Возрождения Леонардо Бруни, видевший почерк поэта, «описывал его как тот, что я нашла», добавила исследователь. В записках также содержится изображение квадрата, наложенного на круг. В «Божественной комедии» Данте использовал этот символ для описания Бога.
Анна Лысенко