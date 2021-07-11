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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии впервые обнаружены записи, сделанные рукой Данте

Они хранились у всех на виду в Ватикане и Флоренции.

В Италии найдены две рукописи, которые могли быть сделаны рукой Данте Алигьери.

До сих пор никто не видел почерка автора «Божественной комедии» и одного из основоположников итальянского литературного языка.

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Две рукописи хранились «практически на виду» в библиотеках Флоренции и Ватикана, говорится в отчете, опубликованном в The Times. Они датированы 1280−1290 годами — временем, когда Данте был учеником и переписчиком у флорентийского поэта, ученого и государственного деятеля Брунетто Латини.

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«Почерк в ранних рукописях похож на школьный, но записи сделаны на превосходном тосканском диалекте, который позже послужил основой для итальянского литературного языка. Они содержат идеи этичного правительства, которые позже проявились в Божественной комедии», — сказала 84-летняя исследовательница Джулия Болтон Холлоуэй, которая отыскала документы.

Холлоуэй — известный специалист по Средневековью. Она преподавала в Принстонском университете, а выйдя на пенсию, стала монахиней во Флоренции.

Записи выполнены так называемым канцелярским письмом, которое Данте усвоил от отца, добавила Холлоуэй. Это также единственные документы в архиве Латини, написанные на дешевом пергаменте. Известно, что Данте был беднее остальных учеников поэта.

Образцов с почерком Данте не сохранилось, но ученый эпохи Возрождения Леонардо Бруни, видевший почерк поэта, «описывал его как тот, что я нашла», добавила исследователь. В записках также содержится изображение квадрата, наложенного на круг. В «Божественной комедии» Данте использовал этот символ для описания Бога.

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