Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента "Союз - Аполлон" и другие события этого дня
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США создали самый дорогой в мире картофель фри с золотом и трюфелями

Блюдо-рекордсмен стоит 200 долларов за порцию.

Ресторан Serendipity3 в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене в Нью-Йорке побил мировой рекорд, создав самый дорогой в мире картофель фри, который посетители смогут попробовать при предварительном заказе и по цене 200 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Блюдо под названием Creme de la Creme Pommes Frites оказалось таким дорогим и уникальным, конечно, не из-за самого картофеля, а из-за добавок и специального соуса.

Читайте также
«Достижение Китая»: как Huawei стал лидером рынка

В самый дорогой в мире картофель фри входят такие ингредиенты, как картофель Chipperbeck, шампанское Dom Perignon, арденский уксус J. LeBlanc French Champagne, специальный гусиный жир из Франции, трюфельная соль Guerande, трюфельное масло, сыр Crete Senesi Pecorino Tartufello, стриженные черные летние трюфели из Италии, трюфельное масло, органические сливки из 100% травяного откорма от Jersey Cows, швейцарский раклет с трюфелями из грюйера и посыпка из 23-каратной пищевой золотой стружки.

Сообщается, что необычное блюдо было придумано креативным шеф-поваром Джо Кальдероне и корпоративным шеф-поваром Фредриком Шен-Кивертом специально к Национальному дню картофеля фри, который празднуется в США 13 июля.

На торжественное представление нового блюда владельцы ресторана пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, которые и подтвердили новый мировой рекорд.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Отметим, что новый рекорд для ресторана Serendipity3 является далеко не первым. Ранее они попадали в Книгу рекордов Гиннеса за самой большой в мире свадебный торт и самое дорогое мороженое с фруктами.

Екатерина Гура

Читайте также
Стихотворения и «Остров». Что Петр Мамонов оставил потомкам
Что будет, если не сделать второй компонент вакцины
Попросившим помощи у Меркель россиянам ускорят ремонт дороги
Германию затопило: 42 человека погибли, число жертв растет
В обрушении светофора в Японии обвинили собак
В Италии выпал гигантский град (фото)
Слоны под дождем и «пыльный дьявол»: как жара покинула Москву
Горячие темы на Авто
Мысль---трезвая--- 314
Что то последние дни все пришибленные какие то . То ли жара , то ли оглобля догнала. . 275
Сегодня Петра и Павла. 159
На Кубе очередная революция? Теперь и туда пути закроют? 128
Кино
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев Рене Денев была актрисой и выступала под сценическим псевдонимом Рене Симоно
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Gnezdo.ru
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь