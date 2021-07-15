В США создали самый дорогой в мире картофель фри с золотом и трюфелями

18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Ресторан Serendipity3 в Верхнем
Блюдо под названием Creme de la Creme Pommes Frites оказалось таким дорогим и уникальным, конечно, не
В самый дорогой в мире картофель фри входят такие ингредиенты, как картофель Chipperbeck, шампанское Dom Perignon, арденский уксус J. LeBlanc French Champagne, специальный гусиный жир из Франции, трюфельная соль Guerande, трюфельное масло, сыр Crete Senesi Pecorino Tartufello, стриженные черные летние трюфели из Италии, трюфельное масло, органические сливки из 100% травяного откорма от Jersey Cows, швейцарский раклет с трюфелями из грюйера и посыпка из 23-каратной пищевой золотой стружки.
Сообщается, что необычное блюдо было придумано креативным
На торжественное представление нового блюда владельцы ресторана пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, которые и подтвердили новый мировой рекорд.
Отметим, что новый рекорд для ресторана Serendipity3 является далеко не первым. Ранее они попадали в Книгу рекордов Гиннеса за самой большой в мире свадебный торт и самое дорогое мороженое с фруктами.
Екатерина Гура