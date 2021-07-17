Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 июляПеренос японской столицы, открытие первого в мире Диснейленда и другие памятные даты и события, которые происходили в разные годы 17 июля
Фоторепортажи
13Температура плавления: как россияне справляются с жарой
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

На статуе нашли отпечаток пальца Микеланджело

Редкое свидетельство того, как мастер работал над своими идеями.

На небольшой 500-летней скульптуре, созданной Микеланджело, был найден отпечаток человеческого пальца. По всей видимости, его случайно оставил сам гениальный скульптор, сообщает CNN.

Отпечаток обнаружили специалисты из Музея Виктории и Альберта в Великобритании, когда изучали восковую заготовку «Раб». Микеланджело создал ее, когда ему заказали больше 40 скульптур в натуральную величину для гробницы Папы Юлия II в Риме (хотя позже эти планы стали скромнее).

Считается, что эскиз был создан между 1515 и 1519 годами.

Известно, что Микеланджело уничтожил многие из своих черновиков. Восковая модель — это практически уникальное свидетельство того, как мастер работал над своими творческими идеями.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Читайте также
Правительство одобрило закон о защите пенсионных накоплений
Кубинская вакцина показала 100% эффективности против COVID
Экономист сообщила о прибавке к пенсии в 2022 году
Замглавы Южного таможенного управления задержали за хищение
Украинская теннисистка опубликовала новое фото со своей свадьбы
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Самому скандальному игроку Евро придется покинуть свой клуб
Авто
Гонки по сценарию: обзор новый игры F1 2021 Авто Mail.ru проехал сотни кругов по виртуальным гоночным трассам и рассказывает, какой получилась новая игра по главному гоночному чемпионату мира
Товары для дома
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить, чтобы стать блогером
Лучше, чем в офисе: как организовать работу дома
Популярные темы на «Детях»
Разноцветные места. 97
Борщ на зиму 53
кто из них неправ? 49
Хождение по мукам. 49
Леди
Шэрон Стоун в «платье принцессы» блистала в Каннах 63-летняя актриса произвела фурор на Лазурном берегу
Дом
5 способов спрятать большой обеденный стол в интерьере
6 классных идей для вашего сада
10 крутых приемов в оформлении спальни
Лучше, чем в офисе: что купить для работы из дома
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь