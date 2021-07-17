На статуе нашли отпечаток пальца Микеланджело

На небольшой 500-летней скульптуре, созданной Микеланджело, был найден отпечаток человеческого пальца. По всей видимости, его случайно оставил сам гениальный скульптор, сообщает CNN.
Отпечаток обнаружили специалисты из Музея Виктории и Альберта в Великобритании, когда изучали восковую заготовку «Раб». Микеланджело создал ее, когда ему заказали больше 40 скульптур в натуральную величину для гробницы Папы Юлия II в Риме (хотя позже эти планы стали скромнее).
Считается, что эскиз был создан между 1515 и 1519 годами.
Известно, что Микеланджело уничтожил многие из своих черновиков. Восковая модель — это практически уникальное свидетельство того, как мастер работал над своими творческими идеями.