17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Манул попал в фотоловушку национального парка на Алтае (видео)
Камера его немного смутила
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сотрудники Сайлюгемского национального парка на Алтае показали новые записи, сделанные одной из фотоловушек. В этот раз в объектив камеры попал манул.
Дикий кот сразу же заметил устройство и немного испугался, но, убедившись, что камера не представляет угрозы, отправился дальше по своим делам — изучать метки, оставленные на камнях другими животными.
В комментариях к видео сотрудники национального парка уточнили, что фотоловушки обычно устанавливаются рядом с маркировочными камнями и деревьями, которые ни один хищник не обойдет стороной.
«Палласов кот проявил больше интереса и уважения к “доске объявлений”, чем к возможности прославиться в соцсетях Сайлюгемского национального парка, позируя перед ней в разных ракурсах», — прокомментировали видео экологи.
Напомним, что ранее в фотоловушки Сайлюгемского национального парка попадали редкий сайлюгемский медведь и снежный барс.
Екатерина Гура