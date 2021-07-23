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21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сделанное в Териберке фото победило в престижном фотоконкурсе

Опубликованы лучшие фото 2021 года, сделанные с помощью iPhone.

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Фотография россиянки Татьяны Мерзляковой, на которой одинокая девушка наблюдает за северным сиянием, заняла первое место в категории «Путешествия» на престижном конкурсе iPhone Photography Awards.

Кадр был сделан в феврале 2021 года в Териберке Мурманской области.

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Гран-при конкурса получил снимок «Трансильванские пастухи» венгерского фотографа Иштвана Керекеша. На фотографии два суровых пастуха пересекают столь же суровый ландшафт, неся на руках пару ягнят. «Упорство людей и мрачность окружающей среды резко контрастируют с надеждой и невинностью ягнят, о которых они заботятся», — отметило жюри конкурса.

Первое место в номинации «Фотограф года» досталось Шарану Шетти из Индии за снимок «Связь», на котором запечатлены мужчина и его лошадь посреди суровой, пустынной местности. Человек и животное утешают и поддерживают друг друга.

Второе место конкурса получил Дэн Лю из Китая за фото «Прогулка по Марсу». Третье место присудили Джеффу Рейнеру из Соединенных Штатов за портрет девочки, подпрыгивающей в потоке света на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Всего жюри отметило 21 работу в разных категориях.

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