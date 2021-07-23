15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сделанное в Териберке фото победило в престижном фотоконкурсе
Опубликованы лучшие фото 2021 года, сделанные с помощью iPhone.
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Фотография россиянки Татьяны Мерзляковой, на которой одинокая девушка наблюдает за северным сиянием, заняла первое место в категории «Путешествия» на престижном конкурсе iPhone Photography Awards.
Кадр был сделан в феврале 2021 года в Териберке Мурманской области.
Первое место в номинации «Фотограф года» досталось Шарану Шетти из Индии за снимок «Связь», на котором запечатлены мужчина и его лошадь посреди суровой, пустынной местности. Человек и животное утешают и поддерживают друг друга.
Второе место конкурса получил Дэн Лю из Китая за фото «Прогулка по Марсу». Третье место присудили Джеффу Рейнеру из Соединенных Штатов за портрет девочки, подпрыгивающей в потоке света на одной из улиц
Всего жюри отметило 21 работу в разных категориях.
Анна Лысенко