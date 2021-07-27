В Мексике закопают старинный тоннель, чтобы спасти от разграблений

В мексиканском муниципалитете Экатепек-де-Морелос археологи необычным образом решили спасти от вандалов старинный 500-летний тоннель, построенный испанцами для защиты от наводнений.
Этот важный объект ученые обнаружили лишь в 2019 году, тогда же начались и основные раскопки.
Внутри тоннеля археологи хотели сделать новый музейный комплекс с ацтекскими иероглифами, лепными рельефами и деревянными балками, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году и ухудшившейся экономической обстановки все работы были заморожены и проект остановился.
Спустя год ситуация не улучшилась. Деньги на продолжение раскопок и создание музея власти выделить не смогли, а потому ученые приняли непростое решение — снова закопать тоннель.
Это они объяснили страхом разграбления. Поскольку тоннель сейчас находится без присмотра, сюда стали наведываться нелегальные охотники за древностями и вандалы, которые разрушают и воруют древние артефакты.
Потому тоннель и его содержимое было решено засыпать снова землей и оставить «невидимым» до лучших времен.
Археологи надеются вернуться сюда и продолжить работы, как только на это появятся средства, сообщается на сайте Национального Института Антропологии и Истории Мексики.