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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике закопают старинный тоннель, чтобы спасти от разграблений

Его откопают снова, когда у археологов появятся средства на исследования.

В мексиканском муниципалитете Экатепек-де-Морелос археологи необычным образом решили спасти от вандалов старинный 500-летний тоннель, построенный испанцами для защиты от наводнений.

Этот важный объект ученые обнаружили лишь в 2019 году, тогда же начались и основные раскопки.

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Внутри тоннеля археологи хотели сделать новый музейный комплекс с ацтекскими иероглифами, лепными рельефами и деревянными балками, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году и ухудшившейся экономической обстановки все работы были заморожены и проект остановился.

Спустя год ситуация не улучшилась. Деньги на продолжение раскопок и создание музея власти выделить не смогли, а потому ученые приняли непростое решение — снова закопать тоннель.

Это они объяснили страхом разграбления. Поскольку тоннель сейчас находится без присмотра, сюда стали наведываться нелегальные охотники за древностями и вандалы, которые разрушают и воруют древние артефакты.

Потому тоннель и его содержимое было решено засыпать снова землей и оставить «невидимым» до лучших времен.

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Археологи надеются вернуться сюда и продолжить работы, как только на это появятся средства, сообщается на сайте Национального Института Антропологии и Истории Мексики.

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Екатерина Гура

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