20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как запрет хлорфторуглерода спас нашу планету
Без этого решения нас ждала бы климатическая катастрофа
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Международная группа ученых изучила последствия запрета производства хлорфторуглеродов. Соответствующий документ под названием Монреальский протокол был подписан в 1987 году
В своих исследованиях ученые пошли от обратного и смоделировали состояние планеты при условии, что протокол не был бы подписан и хлорфторуглероды производились бы до сих пор.
Данные показали, что при этих условиях уже сегодня Землю ждала бы настоящая климатическая катастрофа. Разрушение озонового слоя в разы ускорило бы изменение климата, высвободив секвестрированный углерод в атмосферу и вызвав дальнейшую деградацию окружающей среды.
Согласно исследованию, на планете сегодня было бы на 580 миллиардов тонн меньше углерода, хранящегося в растительности и почве. А уровень углекислого газа в атмосфере вырос бы на 40−50 процентов. При этом растения стали бы массово погибать, а те, что выжили, стали бы очень низкими.
Ученые также обнаружили, что к 2100 году температура на планете увеличились бы на 2,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом. Для сравнения, по современным расчетам, неотложные меры по борьбе с изменением климата теоретически могут ограничить это потепление порогом в 1,5 градуса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Екатерина Гура