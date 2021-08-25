19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители индийской деревни сняли на видео поединок двух диких слонов
Гигантские животные сражались друг с другом в нескольких метрах от жилых домов.
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25 августа жители деревни Нумалигарх на
Местные жители пытались всячески отогнать животных подальше от домов, и, в конце концов, были вынуждены запустить петарды, чтобы отпугнуть разъяренных слонов. Кстати, от диких слонов эта деревня страдает уже долгое время — животные в поисках пищи часто врываются в ветхие дома и буквально рушат их.
Дикие слоны являются большой проблемой для жителей некоторых районов Индии. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в конфликтах между людьми и слонами погибают до 300 человек.
Кстати, проблема диких слонов также актуальна и для жителей Таиланда. В июле слон Плай Бунчуай из деревни Хуахин, ворвался в дом местных жителей, чтобы перекусить. В прошлый раз таким образом он выломал в доме стену.
Екатерина Гура