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19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители индийской деревни сняли на видео поединок двух диких слонов

Гигантские животные сражались друг с другом в нескольких метрах от жилых домов.

25 августа жители деревни Нумалигарх на северо-востоке Индии могли наблюдать довольно пугающую картину битвы двух диких слонов. При этом поединок свирепых гигантов проходил всего в нескольких метрах от жилых домов.

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Местные жители пытались всячески отогнать животных подальше от домов, и, в конце концов, были вынуждены запустить петарды, чтобы отпугнуть разъяренных слонов. Кстати, от диких слонов эта деревня страдает уже долгое время — животные в поисках пищи часто врываются в ветхие дома и буквально рушат их.

Дикие слоны являются большой проблемой для жителей некоторых районов Индии. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в конфликтах между людьми и слонами погибают до 300 человек.

Кстати, проблема диких слонов также актуальна и для жителей Таиланда. В июле слон Плай Бунчуай из деревни Хуахин, ворвался в дом местных жителей, чтобы перекусить. В прошлый раз таким образом он выломал в доме стену.

Екатерина Гура

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