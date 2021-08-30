17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США спасла ребенка от пумы, побив ее голыми руками
Ни малыш, ни животное сильно не пострадали.
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Жительница города Калабасас, штат Калифорния, спасла пятилетнего сына от нападения пумы. Сообщается, что дикая кошка напала на мальчика, когда он играл во дворе своего частного дома. Пума схватила малыша и протащила еще около 40 метров.
На крики ребенка выбежала его мама, которая догнала хищника и начала бить его руками и ногами, пока тот не отпустил мальчика и не убежал.
Сообщается, что в результате инцидента ребенок получил незначительные травмы головы, шеи и верхней части спины и был доставлен в Детскую больницу в
Представитель службы охраны рыболовства и дикой природы Патрик Фой рассказал в интервью журналистам телеканала CBS, что этот случай стал первым подобным за последние 20 лет в этом районе. Специалисты провели расследование и выяснили, что нападавшей пумой был 10-месячный котенок.
По мнению экспертов, нападение, скорее всего, произошло
Специалисты напоминают, что взрослые пумы обычно стараются избегать встречи с человеком, а потому считаются не опасными. Однако, если встреча
Екатерина Гура