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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США спасла ребенка от пумы, побив ее голыми руками

Ни малыш, ни животное сильно не пострадали.

Жительница города Калабасас, штат Калифорния, спасла пятилетнего сына от нападения пумы. Сообщается, что дикая кошка напала на мальчика, когда он играл во дворе своего частного дома. Пума схватила малыша и протащила еще около 40 метров.

На крики ребенка выбежала его мама, которая догнала хищника и начала бить его руками и ногами, пока тот не отпустил мальчика и не убежал.

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Сообщается, что в результате инцидента ребенок получил незначительные травмы головы, шеи и верхней части спины и был доставлен в Детскую больницу в Лос-Анджелесе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Представитель службы охраны рыболовства и дикой природы Патрик Фой рассказал в интервью журналистам телеканала CBS, что этот случай стал первым подобным за последние 20 лет в этом районе. Специалисты провели расследование и выяснили, что нападавшей пумой был 10-месячный котенок.

По мнению экспертов, нападение, скорее всего, произошло из-за того, что мальчик был маленьким, а подросток пумы в этом возрасте пока не понимает, как надо вести себя с людьми и как раз учится охотиться.

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Специалисты напоминают, что взрослые пумы обычно стараются избегать встречи с человеком, а потому считаются не опасными. Однако, если встреча все-таки произошла, то не стоит убегать или отворачиваться. Вместо этого нужно замереть, расправить плечи или встать на цыпочки, чтобы казаться выше и больше. Если все-таки возникнет конфликтная ситуация, то можно отогнать хищника, бросив в него какой-то предмет.

Екатерина Гура

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