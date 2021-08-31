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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

На юго-западе Китая обнаружены руины древнего королевства Шу

Гробницы, дома и артефакты возрастом 4800 лет.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая археологи обнаружили руины древнего королевства Шу — цивилизации, возраст которой насчитывает не менее 4800 лет.

Руины древнего города были обнаружены в Чэнду, столице провинции Сычуань, в октябре 2020 года, но раскопки на этом месте проводились с марта по август 2021 года.

За это время китайские археологи обнаружили более 80 древних гробниц и 10 участков с руинами домов, которые относятся к эпохе династии Западная Чжоу (1046 г. до н.э. — 771 г. до н.э.) и периоду Весен и Осеней (770 г. до н.э. — 476 г. до н.э.).

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По словам руководителя археологической группы Сюн Цяоцяо, на месте древнего королевства также было обнаружено большое количество бронзовой и нефритовой посуды, керамики, бронзовая печать и другие типичные артефакты древней цивилизации Шу.

Как говорят специалисты, это место относится к ключевому переходному периоду между ранней цивилизацией Шу, представленной руинами Саньсиндуй, и поздней цивилизацией Шу.

Найденные гробницы и артефакты представляют большой интерес для ученых, которые могут изучить этот период китайской истории, основываясь не только на письменных источниках, но и на фактических материалах. Считается, что древнее царство Шу просуществовало в Китае более двух тысяч лет.

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