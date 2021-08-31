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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские археологи узнали предназначение древнего Камня Артура

Это каменное сооружение было перестроено несколько раз.

Британские ученые рассказали о предварительных итогах раскопок возле древнего каменного сооружения Камень Артура в Херефордшире, к востоку от реки Уай между Англией и Уэльсом.

Каменное строение эпохи неолита выглядит как крошечный Стоунхендж — из девяти вертикальных, или «стоящих», камней, которые поддерживают огромный «замковый камень» весом более 25 тонн. Под массивным верхнем камнем находится проход к предполагаемой погребальной камере, хотя человеческих останков там никогда не находили.

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Свое название сооружение получило благодаря мифам о короле Артуре, который, согласно легендам, неоднократно сражался или молился возле каменного монумента.

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Кроме легенд историкам практически ничего не было известно об этом древнем сооружении, однако в 2013 году археологи обнаружили на соседнем холме Дорстен три похожие на Камень Артура гробницы возрастом около 6 тысяч лет.

Новые раскопки расширили эти знания. Ученые предполагают, что Камень Артура является частью тщательно продуманного «церемониального пейзажа», растянувшегося на значительной территории. Исследования показывают, что на его месте когда-то был построен земляной холм, указывающий на так называемые Залы Мертвых (изначально они были деревянными постройками, которые были намеренно сожжены и заменены тремя земляными курганами). Остатки подобных деревянных построек были найдены на кладбищах эпохи неолита по всей Европе.

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По словам руководителя проекта, профессора археологии Манчестерского университета Джулиана Томаса, большая территория в Херефордшире в эпоху неолита была очень важным политическим или духовным местом. А многие строения на этом месте хоть и перестраивались по-новому, но сохраняли свое предназначение и расположение многие тысячелетия.

Отмечается, что раскопки возле Камня Артура еще не закончены, и, возможно, в скором времени появится больше подробностей об этом месте, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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