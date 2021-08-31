17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские археологи узнали предназначение древнего Камня Артура
Это каменное сооружение было перестроено несколько раз.
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Британские ученые рассказали о предварительных итогах раскопок возле древнего каменного сооружения Камень Артура в Херефордшире, к востоку от реки Уай между Англией и Уэльсом.
Каменное строение эпохи неолита выглядит как крошечный Стоунхендж — из девяти вертикальных, или «стоящих», камней, которые поддерживают огромный «замковый камень» весом более 25 тонн. Под массивным верхнем камнем находится проход к предполагаемой погребальной камере, хотя человеческих останков там никогда не находили.
Свое название сооружение получило благодаря мифам о короле Артуре, который, согласно легендам, неоднократно сражался или молился возле каменного монумента.
Кроме легенд историкам практически ничего не было известно об этом древнем сооружении, однако в 2013 году археологи обнаружили на соседнем холме Дорстен три похожие на Камень Артура гробницы возрастом около 6 тысяч лет.
Новые раскопки расширили эти знания. Ученые предполагают, что Камень Артура является частью тщательно продуманного «церемониального пейзажа», растянувшегося на значительной территории. Исследования показывают, что на его месте
По словам руководителя проекта, профессора археологии Манчестерского университета Джулиана Томаса, большая территория в Херефордшире в эпоху неолита была очень важным политическим или духовным местом. А многие строения на этом месте хоть и перестраивались
Отмечается, что раскопки возле Камня Артура еще не закончены, и, возможно, в скором времени появится больше подробностей об этом месте, пишет Live Science.
Екатерина Гура