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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, что ждет планету до конца столетия

И эти прогнозы совсем не радужные.

Международная команда ученых по запросу Всемирного банка провела глобальное исследование и спрогнозировала ближайшее будущее нашей планеты и всего населения.

Главной темой доклада стала «климатическая миграция населения», вызванная изменением климата и глобальным потеплением. Так, согласно прогнозам ученых, если до 2030 года выбросы парниковых газов не будут значительно сокращены, то уже через 10−15 лет на планете станет так жарко, что около 10 миллионов человек в год будут умирать от перегрева и более 400 миллионов человек не смогут работать вне помещений.

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Согласно прогнозам, к 2040 году на планете начнутся сильные засухи, которые будут длиться не менее полугода, что повлияет на уровень и продолжительность жизни и здоровья, как минимум, 700 миллионов человек.

При сохранении текущих показателей вредных выбросов, к 2050 году урожайность на Земле в целом упадет на 30 процентов (больше всего урожай потеряют США, Китай, Бразилия и Аргентина). При этом ученые отмечают, что численность населения планеты к этому году вырастет и продовольствия потребуется на 50 процентов больше, что приведет к продовольственному кризису.

Что же касается погоды, то к 2050 году увеличится количество и продолжительность периодов экстремальной жары, из-за чего около 200 миллионов человек будут вынуждены покинуть свои дома и стать «климатическими мигрантами». По словам ученых, экстремальные температуры заденут около 70 процентов всего населения планеты.

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Кстати, помимо экстремальной жары участятся наводнения, ураганы и торнадо, что также приведет к масштабной миграции населения в «более устойчивые районы».

Екатерина Гура

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