15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Человеческий свист поможет ученым расшифровать язык дельфинов
За основу они возьмут свистящие языки народов мира.
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Ученые уже многие десятилетия пытаются расшифровать язык дельфинов, ведь как и люди, они высоко социальные существа и используют различные акустические приемы для общения. И, кажется, сейчас специалисты наконец-то придумали, как решить эту задачу.
Международная команда ученых из Франции и США обратила внимание на то, что язык дельфинов очень напоминает человеческие свистящие языки, которые активно используются уже много столетий жителями различных труднопроходимых или гористых районов, помогая быстрее и четче передавать информацию на дальние дистанции.
Свистящие языки, которых в мире насчитывается около 80, как правило, основываются на стандартных разговорных языках данной местности и в основном являются тональными — гласные и согласные звуки просвистываются с разной тональностью и долготой.
Свистящие языки очень напоминают птичье пение, и, как оказалось, язык дельфинов. Именно поэтому ученые решили попробовать расшифровать «речь» морских млекопитающих по человеческой схеме. Специалисты отмечают, что это будет трудная задача, так как механизмы производства звуков у людей и дельфинов разные, так же, как и среда их передачи — воздух и вода. Однако ученые уверены, что такой способ дешифровки может оказаться вполне рабочим, говорится в статье в научном журнале Frontiers.
Екатерина Гура