15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, что будет с урожаем через 10 лет
Выбросы парниковых газов угрожают продовольственной безопасности во всем мире.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Уже к 2030 году сельское хозяйство во всем мире ощутит последствия глобального потепления.
К такому выводу пришли исследователи NASA, которые использовали ведущие сельскохозяйственные и климатические модели для прогнозирования развития отрасли.
Моделирование показало, что уже через десятилетие сокращение осадков и повышение концентрации углекислого газа скажется на глобальных поставках сельскохозяйственных культур. А к концу века человечество ощутит нехватку кукурузы, пшеницы, сои и риса.
Урожайность кукурузы к 2100 году снизится на 24% из-за выбросов парниковых газов, говорится в прогнозе. Это одна из важнейших культур для мировой продовольственной безопасности.
В Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в южной Европе, на западе США и в тропической Южной Америке ожидается снижение урожайности кукурузы уже к 2040 году.
Вместе с тем урожайность пшеницы повысится, но не во всех регионах и не навсегда. Например, ее смогут выращивать на севере Канады и России. Однако эти «достижения» будут кратковременными и исчезнут к середине века.
Ранее ближайшее будущее нашей планеты и всего населения спрогнозировала международная команда ученых по запросу Всемирного банка. Согласно прогнозам ученых, если до 2030 года выбросы парниковых газов не будут значительно сокращены, то уже через 10−15 лет на планете станет так жарко, что около 10 миллионов человек в год будут умирать от перегрева и более 400 миллионов человек не смогут работать вне помещений.
Анна Лысенко