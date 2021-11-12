18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали самого молодого мамонта с Чукотки
Он жил на этой территории около 12 тысяч лет назад.
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Специалисты Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) поделились первыми результатами исследования останков мамонта (черепа с бивнями), которого обнаружили этим летом на Чаунской низменности на Чукотке.
Сообщается, что окаменелостям не более 12 тысяч лет и, как полагают ученые, это самый поздний мамонт, живший на континентальной Чукотке.
Уже известно, что найденный мамонт погиб в возрасте примерно 20 лет, тогда как в среднем продолжительность жизни этих гигантов достигала 80 лет. Кроме того, его обнаружили в основании земного слоя возрастом менее 12 тысяч лет, что дает специалистам надежду на разгадку давнего вопроса о том, куда делись мамонты с острова Врангеля 12 тысяч лет назад и откуда они вдруг появились там девять тысяч лет назад, пишет РИА Новости.
Екатерина Гура