11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хорошие новости: названы 10 поводов улыбнуться в День доброты
13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Мы собрали топ самых добрых новостей осени 2021 года, которые могут поднять настроение каждому.
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Учительница физики по имени Анастасия, работающая в одном из тюменских колледжей, в начале ноября стала звездой соцсетей, после того, как поделилась контрольными работами своих учеников. Она добавила в контрольную одно необычное задание — в зависимости от трех разных вариантов, учащиеся должны были нарисовать котика, ежика или динозавра.
По словам преподавательницы, таким образом она хотела снять стресс у учеников из-за контрольной и немного повеселить их и себя.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз. Футболист и его девушка Джорджина Родригес ждут ребёнка.
Хорошие новости из Африки! В тропическом лесу Ганы орнитологи заметили филина Шелли — редкую гигантскую сову, которая пряталась от ученых около 150 лет. Она не только не вымерла, но и, по-видимому, успешно размножается.
«Хорошие» бактерии, живущие в организме здоровых кошек, вырабатывают антитела, которые могут защищать от кокковых бактерий Staphylococcus pseudintermedius, установили ученые из США.
Исследователи пришли к выводу, что полезную бактерию можно будет использовать в бактериотерапии против трудно поддающихся лечению кожных инфекций животных и человека.
Двое молодых людей смогли выжить без воды и пищи после того, как заблудились в изнуряюще жаркой и засушливой безлюдной местности на севере Австралии.
Их неожиданное спасение спустя пять дней после исчезновения в местной печати называют настоящим чудом.
17 октября жители России впервые отметили День отца. Праздник станет ежегодным и будет отмечаться в третье воскресенье октября. К этому дню в Московском зоопарке поделились забавными снимками лучших отцов среди обитателей парка. Как оказалось, ответственными отцами бывают и гривастые волки, и рыси, и кустарниковые собаки, и многие птицы.
Для помощи птицам в «воздушных ДТП» начали использовать дроны.
Вот например, в перуанской столице Лиме полицейские спасли голубя, который запутался в веревке. Птица пыталась самостоятельно освободиться почти 12 часов, но в итоге повисла вниз головой на электрическом кабеле.
На помощь голубю полицейские отправили мини-дрон, к которому изолентой примотали нож. Подлетев к птице, беспилотник точным движением перерезал веревку, и голубь упал прямо на простынь, которую внизу развернули жители квартала. Птицу накормили и отправили на реабилитацию в местный приют для птиц.
Небольшие городки Италии стремительно теряют население, которое переселяется в крупные города. Местные власти готовы раздавать дома за символическую сумму в 1 евро любому добросовестному человеку, который готов поселиться в городке и отремонтировать свое новое жилье. Хороший шанс для многих семей не только из Италии, но и всего мира, которые мечтают о жизни в очаровательной итальянской провинции.
Ваш кумир позвонил вам, чтобы сказать несколько добрых слов в трудную минуту? Так не бывает! Или бывает?
Фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой. Девушка является фанаткой музыканта с 11 лет, была на его концерте.
В фонде помощи хосписам «Вера» смогли выйти на Джареда Лето, и он позвонил Насте после ее дня рождения, чтобы подбодрить девушку. Минутка доброты, которую Анастасия будет помнить всегда.
Бывший житель Карелии, а ныне житель финской столицы Сергей Силкин назван «Отцом года» в Финляндии.
Силкин получил педагогическое образование — он закончил Карельскую педагогическую академию в России. В своей работе он ведет постоянный диалог с разными типами семей о родительстве, отцовстве и важности присутствия, рассказали в Минсоцздраве Финляндии.
Анна Лысенко