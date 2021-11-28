Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 ноябряДень рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли неожиданный эволюционный факт о пожилых людях

Озвучена гипотеза «активных бабушек и дедушек».

Источник: Reuters

Люди эволюционно сформировались так, чтобы оставаться активными даже в очень преклонном возрасте, выяснили ученые.

Именно поэтому современные пожилые люди начинают испытывать проблемы со здоровьем, как только их активность существенно снижается, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

И напротив, известно, что физическая активность в преклонном возрасте помогает снизить высокое кровяное давление, воспалительные процессы, поддерживает подвижность, снижает риск развития новых заболеваний.

Чтобы выяснить корни этого явления, биологи из Гарварда в своей работе применили эволюционный подход и опираются на предыдущие биомедицинские открытия.

«Вопреки широко распространенному мнению о том, что продолжительность жизни человека до недавнего времени была короткой, охотники-собиратели, пережившие младенчество и детство, как правило, жили в среднем семь десятилетий», — пишут они в статье.

Древние люди проживали еще в среднем 20 лет после окончания репродуктивного возраста. Об этом, в частности, свидетельствует анализ окаменелых останков возрастом 40 тысяч лет.

Превратившись в «бабушек» и «дедушек», охотники-собиратели оставались активными членами племени. Они не только передавали важные знания и навыки следующим поколениям, но и продолжали активно добывать пищу.

Как показывают исследования, количество шагов, пройденных ежедневно современными людьми, уменьшается примерно вдвое в возрасте от 40 до 70 лет. А для современных охотников-собирателей, таких как хадза в Танзании, пройденные ежедневно дистанции уменьшаются лишь незначительно.

Авторы также выдвинули дополнительную гипотезу, что регулярная физическая активность заставляет организм направлять ресурсы на восстановление и поддержание тканей и клеток, которые разрушаются при физической нагрузке, и в результате они становятся сильнее. Речь идет о таких проблемах, как повреждение хрящевой ткани, микротрещины, мышечные повреждения и разрывы.

Черная пятница обрушит цены на тысячи товаров

Анна Лысенко

Читайте также
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь