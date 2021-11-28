17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли неожиданный эволюционный факт о пожилых людях
Озвучена гипотеза «активных бабушек и дедушек».
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Люди эволюционно сформировались так, чтобы оставаться активными даже в очень преклонном возрасте, выяснили ученые.
Именно поэтому современные пожилые люди начинают испытывать проблемы со здоровьем, как только их активность существенно снижается, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.
И напротив, известно, что физическая активность в преклонном возрасте помогает снизить высокое кровяное давление, воспалительные процессы, поддерживает подвижность, снижает риск развития новых заболеваний.
Чтобы выяснить корни этого явления, биологи из Гарварда в своей работе применили эволюционный подход и опираются на предыдущие биомедицинские открытия.
«Вопреки широко распространенному мнению о том, что продолжительность жизни человека до недавнего времени была короткой, охотники-собиратели, пережившие младенчество и детство, как правило, жили в среднем семь десятилетий», — пишут они в статье.
Древние люди проживали еще в среднем 20 лет после окончания репродуктивного возраста. Об этом, в частности, свидетельствует анализ окаменелых останков возрастом 40 тысяч лет.
Превратившись в «бабушек» и «дедушек», охотники-собиратели оставались активными членами племени. Они не только передавали важные знания и навыки следующим поколениям, но и продолжали активно добывать пищу.
Как показывают исследования, количество шагов, пройденных ежедневно современными людьми, уменьшается примерно вдвое в возрасте от 40 до 70 лет. А для современных охотников-собирателей, таких как хадза в Танзании, пройденные ежедневно дистанции уменьшаются лишь незначительно.
Авторы также выдвинули дополнительную гипотезу, что регулярная физическая активность заставляет организм направлять ресурсы на восстановление и поддержание тканей и клеток, которые разрушаются при физической нагрузке, и в результате они становятся сильнее. Речь идет о таких проблемах, как повреждение хрящевой ткани, микротрещины, мышечные повреждения и разрывы.
Анна Лысенко