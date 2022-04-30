«Роскосмос» определился со сроками окончания работы на МКС

«Мы подготовили свои предложения … они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Россия в соответствии с международными обязательствами предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы.
В марте Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г. «Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 г. США приняли решение до 2030 г. работать там. Мы считаем, до 2030 г. станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 г. 15 лет давно прошли», — заявил он (цитата по ТАСС).
Сославшись на геополитическую обстановку в мире, Рогозин выразил мнение, что работа МКС сейчас неэффективна. Однако отказаться от нее Россия не может, поскольку еще не запущена Российская орбитальная служебная станция (РОСС) и перерыв в работе на несколько лет сопряжен с рисками утраты навыков подготовки экипажей и проведения исследований, пояснил глава «Роскосмоса».
Рогозин в марте направил NASA и другим партнерам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации, затем он сообщил, что эти ограничения сняты не будут. Глава администрации NASA Билл Нельсон заявил, что космическое агентство «продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации».
Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер перенаправил обращение странам-членам Евросоюза, однако к тому времени, пока 28 стран ЕС рассмотрят письмо, «МКС умрет своей смертью», заявил глава «Роскосмоса».