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00:53 (мск), источник: © РИА Новости

Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд «ЗаЩИТа»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд «ЗаЩИТа», сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Учитывая большое количество поступивших в министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, создан благотворительный фонд “ЗаЩИТа”, — сказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, основная цель фонда — оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей.

Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.

"Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках Промсвязьбанк, Сбербанк и банк ВТБ, — рассказали в Минобороны.

Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны РФ указаны актуальные номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.

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