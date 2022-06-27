Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь»

По словам Дерипаски, когда он выпускался из университета, ситуация была примерно понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия смогла синхронизировать отношения с партнерами, выстроить логистику, систему расчетов.
«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — сказал Дерипаска.
По словам Дерипаски, «нужно будет работать здесь».
Дерипаска заключил, что «нужно будет постараться».
Forbes оценивает состояние Дерипаски в $1,7 млрд. У бизнесмена два высших образования — в 1993 году он окончил физический факультет МГУ, в 1996-м — РЭУ им. Плеханова. В 2018 году Дерипаска и его компании попали под санкции США. Позднее американский Минфин согласился снять ограничения, после того как бизнесмен снизил долю в En+ (контролирует Rusal и «Евросибэнерго») с 70 до 44,95%.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, посоветовал представителям крупного бизнеса связывать свое будущее и будущее детей с Россией, инвестировать в страну. Президент отметил, что вкладывать деньги «дома надежнее», и напомнил, что некоторые российские бизнесмены на Западе потеряли сотни миллионов долларов.