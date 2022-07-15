16:30 (мск), источник: РБК
Путин наградил Лепса и Соловьева
Президент отметил заслуги певца «в развитии эстрадного искусства». Телеведущий Владимир Соловьев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Президент Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
16 июля Лепсу исполнится 60 лет. В пятницу в «Лужниках» пройдет юбилейный концерт музыканта.
С 2011 году он носит звание Заслуженного артиста в России. С 2015 года Лепс — Народный артист Карачаево-Черкесии. Певец — лауреат премий World Music Awards, «Песня года» и «Золотой граммофон».
В 2017 году Лепс был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии культуры и вклад в проведение творческих и гуманитарных мероприятий. В том же году он получил медаль «Участнику военной операции в Сирии» за содействие в решении задач операции.
Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущего Владимира Соловьева. В указе отмечается, что награды ведущий общественно-политических программ на государственном телевидении удостоился «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях».
Соловьев ведет на канале «Россия 1» ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и другие программы. На YouTube журналист ведет канал «Соловьев LIVE». После начала военной операции на Украине ведущий оказался под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.
Путин присвоил государственные награды еще нескольким десяткам россиян. Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены певица Эдита Пьеха, художник Василий Лаворько и актриса Малого театра Ольга Чуваева. Орден Александра Невского получили советник РАН и научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Алексей Конторович, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, продюсер и медиаменеджер Александр Пономарев, сопредседатель правления «Союза писателей России» Михаил Ножкин, сенатор Андрей Климов.
Коллега Климова Мурат Хапсироков награжден Орденом Дружбы. Еще один член Совета Федерации, Крым Казаноков, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Калиниченко удостоился звания Заслуженного юриста России.
Ордена Пирогова «за активное участие в разработке и производстве вакцины» от коронавируса удостоились гендиректор Центра им. М. П. Чумакова (разрабочик «КовиВака) Айдар Ишмухаметов и глава центра “Вектор” (создал “ЭпиВакКорону”) Ринат Максютов.
Орденом Дружбы награжден гражданин Финляндии — главный тренер мужской сборной России по волейболу Тууомас Сауммелвуо.
Евгения Воропаева