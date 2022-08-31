Политики о смерти Горбачева: Историческая личность, сложная и противоречивая фигура

Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве, ему был 91 год. Политик страдал от заболевания почек. Родные Михаила Сергеевича планируют похоронить его на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной, которая умерла в 1999 году.
Одним из первых отреагировал на смерть Михаила Горбачева председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. «Автор “нового мышления” и “перестройки”, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность», — написал он.
Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Госдуме Леонид Слуцкий констатировал, что Горбачев был ярчайшим политиком своего времени. «Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой, — подчеркнул политик. — По-христиански жаль… Так же, как жаль и ту великую страну, процессы по развалу которой начались как раз в эпоху “перестройки” и “нового мышления” и сыграли на руку тем, кто стремился стереть СССР с политической карты мира».
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что у него как автора книги о «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым» есть свое понимание личности Горбачева и его роли в истории, но он предпочтет воздержаться от оценок. «Не могу разделить пафоса людей, злословящих у еще неостывшего тела. Это не по-человечески и не по-божески: как бы не относиться к покойному», — отметил депутат.
Лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов полагает, что для советского народа Горбачев оказался глотком необходимого свежего воздуха и надеждой на колоссальные перемены. «Гласность и перестройка стали всемирно известными словами, не требующими перевода. Мы очень верили в свободное развитие нашей страны и искреннюю поддержку так называемых образцовых демократических стран Запада. Все обернулось иначе: мы потеряли замечательную страну, вместо общечеловеческих прав пришел хаос, беспредельное право сильного, безработица и нищета миллионов граждан в России. Заявления и надежды Горбачева стали нереализуемыми мечтаниями и трагедией для многих поколений России сегодня. Уважаемый Михаил Сергеевич, покойся с миром, сегодня мы исправляем и обязательно исправим твои ошибки», — написал Миронов.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что последний советский лидер дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы, пройдя испытание властью, ему удалось сохранить достоинство и остаться человеком. «За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир. Горбачев не уехал из России. Его приняли бы с восторгом в любой стране, а он остался на родине, где ему было чрезвычайно нелегко от массового непонимания и неприятия», — признал он.
По оценке вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, уход Михаила Сергеевича — трагедия для страны и для всех тех, чью жизнь он сумел изменить к лучшему. «Именно так — к лучшему, несмотря на развал СССР и огромные испытания для его бывших граждан, — пояснил свою позицию сенатор. — Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную. Горбачев проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ — путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов, Горбачев заслуживает уважения, и он заслуживает памяти».
Михаил Горбачев начал проводить реформы в стране, но не рассчитал свои силы и в итоге разрушил государство, заявил РИА Новости сенатор, экс-председатель Совмина СССР Николай Рыжков. По его мнению, говоря о перестройке, гласности, Горбачев начинал доброе дело. «Надо было обдуманно все это вести, а не доводить до разрушения страны», — добавил он.
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин уверен, что кончина человека — «не лучший момент для жесткой критики и ругани в его адрес». «Давайте выразим соболезнования близким и семье!» — призвал он.