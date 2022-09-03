В Грузии отвергли связь отмены концертов Макаревича и Галкина с политикой

Накануне сервис продажи билетов Biletebi.ge опубликовал открытое письмо в адрес ведомства, в котором предположил, что концерты отменены по политическим причинам.
«Очевидно, это произошло в политическом контексте. Запрещены артисты, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», — считают в компании (цитата по Apsny.ge).
Грузинское Минкультуры отвергло этот вывод и заявило, что не может запретить концерты в старом Дворце спорта, поскольку не управляет объектом: «Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства».
В ведении Минкульта находится новый Дворец спорта в Тбилиси, где сейчас проходит чемпионат Европы по баскетболу, добавило министерство. По его данным, организаторы не связывались с этой площадкой.
Строительство нового Дворца завершилось в июне.
Концерт «Машины времени» должен был пройти 24 сентября, Галкина — 15 октября, Меладзе — 23 ноября. Однако 31 августа «Новая Грузия» со ссылкой на организаторов сообщила, что выступления не состоятся. Их отмену объяснили техническими проблемами, срочным аудитом и ремонтом Дворца спорта.
Меладзе и Галкин вскоре после начала российской военной операции на Украине выступили против боевых действий. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, которого Минюст накануне внес в реестр физлиц-иноагентов, также неоднократно призывал «прекратить сумасшествие немедленно». Макаревич в марте сообщал, что находится в Израиле. Тогда же Галкин объявил, что уехал в эту страну с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми (в конце августа стало известно, что певица вернулась в Россию).
Ранее концерты «Машины времени», запланированные на весну и лето, отменили в России. «Фонтанка» писала, что группа есть в распространяемом среди промоутеров списке, чьи выступления власти признали нежелательными. Галкин также сообщал, что его концерты в России стали переносить или отменять; помимо этого он перестал вести программу «Сегодня вечером» на «Первом канале» (развлекательные передачи не транслировались там с начала боевых действий, но накануне «Первый канал» объявил, что вернет их в эфир), а другие федеральные телеканалы убрали из эфира рекламу банка «Уралсиб», где снялся артист.