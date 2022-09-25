19:10 (мск), источник: Известия
Мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны
Мобилизованным гражданам РФ разрешается иметь при себе кнопочные телефоны, а смартфоны остаются в перечне запрещенных вещей.
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«Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами) запрещено. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена», — сообщается на портале «Объясняем.рф» в воскресенье, 25 сентября.
Кнопочный телефон будет храниться в определенном месте, выдавать его будут в положенное время.
Ранее в этот день на портале перечислили, что запрещено брать с собой мобилизованным. Так, этот список пополнили сильнодействующие лекарства, только если они не выписаны врачом, алкогольные напитки, смартфоны. Кроме того, нельзя будет посещать магазины, аптеки и прочие места возле воинских частей, где военнослужащие будут базироваться. Это будет возможно сделать лишь с разрешения командования. Военным предоставят все виды довольствия, необходимое обмундирование и экипировку.
23 сентября в Министерстве обороны РФ сообщили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов не привлекут к частичной мобилизации. Как уточнили в ведомстве, решение о непривлечении принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что решение было принято из-за того, что РФ на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран.
В Минобороны России отметили, что за первые сутки частичной мобилизации 10 тыс. человек самостоятельно явились в военкоматы, не дожидаясь повестки.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков 22 сентября уточнил, что за всеми работниками, подлежащими частичной мобилизации, будут сохранены их рабочие места и те же условия труда.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.