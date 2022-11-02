14:53 (мск), источник: РБК Life
Какие российские аэропорты закрыты прямо сейчас
Добраться на юг можно пока с пересадками или поездом.
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Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 9 ноября 3:45 по московскому времени, сообщается на официальном сайте Росавиации. Это уже 39-е заявление ведомства по этому поводу с начала спецоперации на Украине. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров в отношении 11 аэропортов.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее компания Turkish Airlines отменила рейсы в несколько российских городов, в их числе и два аэропорта из списка Росавиации. До конца 2022 года турецкая авиакомпания не будет летать в Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Сочи.
Летом стоял вопрос транспортной доступности южных курортов, в том числе крымских, на период отпусков. Повышенную нагрузку на себя взяли железные дороги, запустив новые составы из регионов страны к морю и продлив действующие маршруты. Были внедрены мультимодальные пассажирские перевозки (поезд + автобус — по единому билету).
Осенью в РЖД рассказали, что до 22 декабря купить билеты до курортных станций можно по сниженным ценам: на верхние купейные места ряда поездов действуют специальные тарифы.
В Ростуризме заявляли о намерении запустить с 31 октября недельный железнодорожный круиз в Крым. Пассажиры могут путешествовать в рамках пакетного тура с экскурсиями или приобрести просто билет на поезд и осматривать достопримечательности самостоятельно. Состав сделает остановки в Керчи, Феодосии, Бахчисарае, Севастополе, Евпатории, Симферополе и Тамани.
Планируется развивать новые туристические направления в стране, например на Камчатку или в Северную Осетию, куда в сентябре были запущены организованные туры.
Отдыхающим предлагается отправляться во Владикавказ из Москвы по четвергам и воскресеньям. Можно выбрать любую продолжительность поездки — слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск. В конце сентября глава республики Сергей Меняйло ввел на территории режим повышенной готовности из-за скопления автомобилей на границе с Грузией после объявления о частичной мобилизации в России. Указом главы Алании ограничивался въезд легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением туристов, которые едут в Осетию на отдых и имеют необходимые документы. Спустя два дня Меняйло сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация на КПП Верхний Ларс стабилизировалась.
В числе новых направлений развития туризма называется и Каспийский регион. Сейчас в Астрахани достраивается круизный лайнер «Петр Великий» для путешествий по Каспийскому морю. В планах развить курортные территории, разработать трансграничные маршруты и запустить круизное сообщение между странами Каспийского бассейна (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан).