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03:13 (мск), источник: Известия

Главные загрязнители планеты нарастили выбросы в атмосферу

Несмотря на громкие заявления о приверженности целям Парижского соглашения по климату, главные экономики — «загрязнители» атмосферы планеты в 2021 году нарастили выбросы углекислого газа, рассказал «Известиям» старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Особенно заметно увеличили этот показатель страны, входящие в топ-3 по объемам выбросов CO2, добавил он.

Источник: AP 2022

Первое место занял Китай с объемом около 12,5 млрд т CO2 (прибавил к 2020 году примерно 4,3%), второе — США (около 4,8 млрд т, +6,4%), третье — Евросоюз (примерно 2,8 млрд т, +6,5%), отметили в ВЭБ. Четвертое и пятое место досталось Индии и России (2,6 млрд и 1,9 млрд т CO2 соответственно), добавил Сергей Сторчак.

Итоги подсчетов обсуждались на конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 20 ноября.

«Несмотря на прилагаемые усилия, Китай по-прежнему занимает первое место среди эмитентов парниковых газов, а Россия — пятое. Правда, если смотреть данные по выбросам на душу населения, то в этом случае лидирует США», — заявили в Минприроды.

Загрязнение атмосферы странами с наибольшим объемом выбросов сейчас действительно существенное, одна из причин этого — рост населения, отметил член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию (секция водопользование и мелиорация) Сергей Маликов.

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