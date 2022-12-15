«За 20 лет такой проблемы не припомню». Чем грозит утечка на МКС

На российском сегменте Международной космической станции новое серьезное ЧП — из-за разгерметизации внешнего контура охлаждения корабля «Союз» отменен плановый выход российских космонавтов Сергея Прокофьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Он был запланирован на 05:20 мск, а о том, что его отменили, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами.
Во время загрузки произошла ошибка.
Буквально перед выходом специалисты российского ЦУПа заметили «значительную утечку неизвестной субстанции в кормовой части “Союза-22”», пристыкованного к модулю «Рассвет», сообщили в NASA.
По словам официального представителя NASA Роба Навиаса, российские специалисты на Земле услышали предупреждающий сигнал о падении давления во внешнем контуре охлаждения «Союза», когда камеры на борту станции зафиксировали разлетающиеся от корабля в открытый космос брызги.
В NASA уточнили, что инцидент не угрожает находящемуся на станции экипажу.
Позднее Роскосмос сообщил об отмене выхода в открытый космос по техническим причинам. «Выполнение программы ВКД-56 (внекорабельной деятельности) было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходных люков по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля ““Союз МС-22””. Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам ее работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Вне станции космонавты должны были проработать шесть часов 37 минут.
Во время выхода им предстояло перенести радиатор-теплообменник с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука», пристыкованный к станции в 2021 году. Сделать это планировалось при помощи европейского манипулятора ERA.
В настоящее время экипаж МКС состоит из семи человек — помимо космонавтов Прокопьева и Петелина и Анны Кикинаой, на борту находятся астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.
После того как поступила информация об утечке, космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
ERA- европейский манипулятор-рука, который в июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин запретил использовать российским космонавтам после того, как глава Европейского космического агентства заявил о прекращении сотрудничества с Россией по проекту миссии ExoMars.
«А я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — заявил тогда Рогозин.
На кадрах с трансляции NASA видны брызги, разлетающиеся с внешней поверхности «Союза». О характере вытекающей из внешнего контура жидкости не сообщается. «Скорее всего это аммиак, который используется в космосе, как охладитель, хотя российские представители не подтвердили это», — пишет американский космический журналист Эрик Бергер.
Однако, как пояснил RTVI член Северо-Западной организации российской Федерации космонавтики России Александр Хохлов, аммиак используется во внешнем контуре охлаждения американского, а не российского сегмента или кораблей.
«У корабля “Союз” есть собственная система терморегулирования, состоящая из различных подсистем, которые расположены в трех отсеках корабля, есть, например, внутренний контур водяного охлаждения, который собирает тепло от работающих приборов. В определенном месте он соединяется с внешним контуром для теплообмена. На российском сегменте жидкости этих контуров нетоксичные, хотя во внутреннем и внешнем контурах они разные», — пояснил эксперт.
Если американцы на своем сегменте используют токсичный аммиак, то на российском сегменте — и на станции, и на «Союзах», используются нетоксичные теплоносители. Внешний контур соединен с радиатором охлаждения снаружи агрегатного отсека корабля, который излучает излишки тепла в космос. Повреждение внешнего контура, вывод его из строя, нарушает систему терморегуляции корабля. Это плохо.
Александр Хохловчлен Северо-Западной организации российской Федерации космонавтики России
Однако во время нахождения корабля в составе станции его собственная система терморегуляции задействована не полностью, пояснил эксперт. Теплообмен в бытовом и спускаемом отсеке корабля происходит за счет воздуховода, протянутого со станции. Повреждение произошло в негерметичном приборно-агрегатном отсеке — где располагаются служебные системы, отвечающие за автономный полет корабля. Проблемы могут возникнуть, если «Союз», на котором космонавты должны возвращаться на Землю в марте, отстыковавшись, задержится в космосе, однако в последние годы подобных задержек не случалось.
Сейчас корабль пристыкован к станции, его сход очень быстрый, угрозы экипажу нет. Но это очень серьезная нештатная ситуация, с которой придется разбираться. Необходимо понять, сколько «Союз» сможет находиться в составе станции. За последние два десятилетия такой проблемы с российскими кораблями не припомню.
Александр Хохловчлен Северо-Западной организации российской Федерации космонавтики России
Каковы будут последствия ЧП для функционирования российского сегмента, пока не ясно. Источник РИА «Новости» сообщил, что в связи с утечкой старт следующего пилотируемого корабля «Союз МС-23», запланированный на 16 марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.
Причины утечки пока не ясны. Специалистам Роскосмоса предстоит выяснить, мог ли стать причиной разгерметизации удар микрометеорита (в эти дни наблюдался максимум метеорного потока Гемениды), космического мусора, или она связан с технической неполадкой.
Этот инцидент — не первая техническая проблема на российском сегменте МКС за последние годы.
30 августа 2018 года экипаж заметил утечку воздуха в российском сегменте, причиной которой, как выяснилось позднее, было рукотворное отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Созданная распоряжением тогдашнего главы Роскосмоса Дмитрием Рогозиным комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Однако официально причины возникновения дыры Роскосмосом оглашены не были.