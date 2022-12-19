В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в публикации.
На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Владимира Путина предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо в целях снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.
По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.