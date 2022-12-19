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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России не будут вводить QR-коды из-за высокой активности вирусов гриппа и ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в публикации.

О том, что в ведомстве не исключают возвращения системы QR-кодов, сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Владимира Путина предложила тестировать на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ. Она пояснила, что это необходимо в целях снижения рисков для заболевших. На следующий день премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и другие респираторные инфекции в больницах и поликлиниках по полисам обязательного медицинского страхования. Также Минздрав обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа.

По данным Роспотребнадзора на 13 декабря, доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает свиной грипп.

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